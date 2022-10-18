Челябинец перегнал свой автомобиль УАЗ в зону спецоперации

19 октября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Владелец полностью починил автомобиль перед отправкой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Электромонтер ПАО «АМЗ» Сергей Тупицын отремонтировал свой автомобиль УАЗ и перегнал его в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает газета «Стальная искра». «Сергей Тупицын решил передать ополченцам личный автомобиль УАЗ, который он предварительно перебрал и подготовил к отправке. Более того, Сергей Владимирович решил доставить его в зону СВО своим ходом. Чтобы не гнать автомобиль порожняком, мужчина обратился с предложением отвезти собранную в Ашинском районе гуманитарную помощь», — указано в материале газеты. Проводы ашинца прошли 14 октября. Автомобиль и все посылки уже доставлены на передовую. Машина будет использоваться для перевозки раненых. Помощь военнослужащим усилилась с началом частичной мобилизации. Жители участвуют в сборах, отправляют в военные городки и на фронт теплые вещи, продукты, а также различное оборудование, которое поможет солдату. Ашинца в дорогу провожали представители мэрии, «Боевого братства» и «Ночных волков» Газета «Стальная искра»

Электромонтер ПАО «АМЗ» Сергей Тупицын отремонтировал свой автомобиль УАЗ и перегнал его в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает газета «Стальная искра». «Сергей Тупицын решил передать ополченцам личный автомобиль УАЗ, который он предварительно перебрал и подготовил к отправке. Более того, Сергей Владимирович решил доставить его в зону СВО своим ходом. Чтобы не гнать автомобиль порожняком, мужчина обратился с предложением отвезти собранную в Ашинском районе гуманитарную помощь», — указано в материале газеты. Проводы ашинца прошли 14 октября. Автомобиль и все посылки уже доставлены на передовую. Машина будет использоваться для перевозки раненых. Помощь военнослужащим усилилась с началом частичной мобилизации. Жители участвуют в сборах, отправляют в военные городки и на фронт теплые вещи, продукты, а также различное оборудование, которое поможет солдату.