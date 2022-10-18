18 октября 2022

Челябинец перегнал свой автомобиль УАЗ в зону спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, ульяновский автомобильный завод
Владелец полностью починил автомобиль перед отправкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Электромонтер ПАО «АМЗ» Сергей Тупицын отремонтировал свой автомобиль УАЗ и перегнал его в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает газета «Стальная искра».

«Сергей Тупицын решил передать ополченцам личный автомобиль УАЗ, который он предварительно перебрал и подготовил к отправке. Более того, Сергей Владимирович решил доставить его в зону СВО своим ходом. Чтобы не гнать автомобиль порожняком, мужчина обратился с предложением отвезти собранную в Ашинском районе гуманитарную помощь», — указано в материале газеты.

Проводы ашинца прошли 14 октября. Автомобиль и все посылки уже доставлены на передовую. Машина будет использоваться для перевозки раненых.

Помощь военнослужащим усилилась с началом частичной мобилизации. Жители участвуют в сборах, отправляют в военные городки и на фронт теплые вещи, продукты, а также различное оборудование, которое поможет солдату.

Ашинца в дорогу провожали представители мэрии, «Боевого братства» и «Ночных волков»

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Электромонтер ПАО «АМЗ» Сергей Тупицын отремонтировал свой автомобиль УАЗ и перегнал его в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает газета «Стальная искра». «Сергей Тупицын решил передать ополченцам личный автомобиль УАЗ, который он предварительно перебрал и подготовил к отправке. Более того, Сергей Владимирович решил доставить его в зону СВО своим ходом. Чтобы не гнать автомобиль порожняком, мужчина обратился с предложением отвезти собранную в Ашинском районе гуманитарную помощь», — указано в материале газеты. Проводы ашинца прошли 14 октября. Автомобиль и все посылки уже доставлены на передовую. Машина будет использоваться для перевозки раненых. Помощь военнослужащим усилилась с началом частичной мобилизации. Жители участвуют в сборах, отправляют в военные городки и на фронт теплые вещи, продукты, а также различное оборудование, которое поможет солдату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...