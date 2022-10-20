В Сургуте сотрудники дилера КамАЗа остались без работы после рейдерского захвата

21 октября 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Без работы остались порядка двухсот человек Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) официальный дилер автозавода «КАМАЗ» компания НТЦ «Эврика» не может обеспечить работой 200 работников из-за рейдерского захвата здания с запчастями и документацией. Об этом URA.RU сообщил руководитель НТЦ «Эврика» Алексей Сарафанов. «Мы [НТЦ „Эврика“] были должны банку деньги и по договору уступки передали свою собственность компании „ЛТРАК“ под условия, что она погасит наш долг в банке и сдаст в аренду нам наши же, по сути, помещения до 2026 года. Но прошло полгода, и компания „ЛТРАК“ ограничила нам доступ в помещения. Ночью приехали какие-то люди, сказали, что новая охрана. Выгнали нашу охрану с территории, поменяли замки и сейчас не пускают нас даже за нашей собственностью. А там хранятся документация и запчасти для автомобилей на десятки миллионов рублей. Я считаю эти действия неправомерными и простым рейдерским захватом. В итоге 200 человек сидят без работы. А ведь людям нужно платить. А чем платить, если мы без запчастей не можем выполнить текущие контракты», — сообщил Сарафанов. Представители компании НТЦ «Эврика» уже обратились по данному факту в прокуратуру города. Между тем руководитель компании «ЛТРАК» Андрей Марфин сообщил корреспонденту URA.RU, что на такой шаг они пошли из-за долгов дилера «КАМАЗ» перед его организацией. «Мы сделали все по закону. У компании НТЦ „Эврика“ был долг по аренде порядка 8 миллионов рублей. Договорные обязательства не исполнялись, график платежей был просрочен. Я предупреждал руководство компании НТЦ „Эврика“ об этом. Но в мой адрес со стороны директора фирмы господина Сарафанова пошли угрозы и нецензурные оскорбления», — сообщил Марфин. В свою очередь Сарафанов сообщает, что захват здания с запчастями представителями компании «ЛТРАК» произошел после того, как его фирма подала на арендодателя в суд. В подписанном договоре аренды адвокаты нашли юридические несостыковки и решили оспорить договор. «Мы провели юридический анализ договора аренды и нашли там огромные нарушения. Мы эти нарушения вскрыли и решили опротестовать в суде. А „ЛТРАК“ зная об этом, начали нам угрожать, что отберут здание», — сообщил Сарафанов.

В Сургуте (ХМАО) официальный дилер автозавода «КАМАЗ» компания НТЦ «Эврика» не может обеспечить работой 200 работников из-за рейдерского захвата здания с запчастями и документацией. Об этом URA.RU сообщил руководитель НТЦ «Эврика» Алексей Сарафанов. «Мы [НТЦ „Эврика“] были должны банку деньги и по договору уступки передали свою собственность компании „ЛТРАК“ под условия, что она погасит наш долг в банке и сдаст в аренду нам наши же, по сути, помещения до 2026 года. Но прошло полгода, и компания „ЛТРАК“ ограничила нам доступ в помещения. Ночью приехали какие-то люди, сказали, что новая охрана. Выгнали нашу охрану с территории, поменяли замки и сейчас не пускают нас даже за нашей собственностью. А там хранятся документация и запчасти для автомобилей на десятки миллионов рублей. Я считаю эти действия неправомерными и простым рейдерским захватом. В итоге 200 человек сидят без работы. А ведь людям нужно платить. А чем платить, если мы без запчастей не можем выполнить текущие контракты», — сообщил Сарафанов. Представители компании НТЦ «Эврика» уже обратились по данному факту в прокуратуру города. Между тем руководитель компании «ЛТРАК» Андрей Марфин сообщил корреспонденту URA.RU, что на такой шаг они пошли из-за долгов дилера «КАМАЗ» перед его организацией. «Мы сделали все по закону. У компании НТЦ „Эврика“ был долг по аренде порядка 8 миллионов рублей. Договорные обязательства не исполнялись, график платежей был просрочен. Я предупреждал руководство компании НТЦ „Эврика“ об этом. Но в мой адрес со стороны директора фирмы господина Сарафанова пошли угрозы и нецензурные оскорбления», — сообщил Марфин. В свою очередь Сарафанов сообщает, что захват здания с запчастями представителями компании «ЛТРАК» произошел после того, как его фирма подала на арендодателя в суд. В подписанном договоре аренды адвокаты нашли юридические несостыковки и решили оспорить договор. «Мы провели юридический анализ договора аренды и нашли там огромные нарушения. Мы эти нарушения вскрыли и решили опротестовать в суде. А „ЛТРАК“ зная об этом, начали нам угрожать, что отберут здание», — сообщил Сарафанов.