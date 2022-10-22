В Челябинской области 18-летний бесправник попал в ДТП, погибла школьница

Расследование ДТП взято на контроль региональной прокуратурой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ночь на 23 октября произошла авария на 78 км автодороги Чебаркуль—Уйское—Магнитогорск, в результате которой пострадал водитель и погибла пассажирка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, расследование уголовного дела по ч.4 ст. 264 УК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, не имеющем прав управления транспортными средствами) взято ведомством на контроль.

«Авария на выезде из села Уйское, „восьмерка“ вылетела в кювет и перевернулась. За рулем был 18-летний водитель без прав, в результате ДТП погибла 15-летняя девочка-пассажирка. ДТП произошло рано утром 23 октября на 78 км автодороги Чебаркуль—Уйское—Магнитогорск», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГИБДД.

Как предполагается, парень взял автомобиль у отца, чтобы покататься с 15-летней подругой. Школьница находилась на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. ДТП произошло примерно в 5 часов утра. Сам молодой человек находится в больнице.