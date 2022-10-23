23 октября 2022
22 октября 2022

Синоптики рассказали, когда в Пермском крае установится снежный покров

Повсеместный снежный покров в Пермском крае установится 28 октября
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Городские картинки. Пермь, гололед, тротуар в снегу
Предварительно, похолодание в крае продолжится на выходных Фото:

Повсеместный снежный покров в Пермском крае установится в пятницу 28 октября. Об этом сообщается на сайте пермского ЦГМС.

«В пятницу 28 октября ложбина с фронтальным разделом обеспечит ветреную погоду с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега. Повсеместно установится снежный покров», — говорится на сайте.

В течение рабочей недели по краю ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. Во вторую половину понедельника 24 октября в крае ожидается выпадение снега, дождя и порывы ветра до 17 метров в секунду, температура может подняться до 5 градусов тепла. Во вторник, среду и четверг преимущественно без осадков, ожидается, что снег выпадет только на севере региона. 26 и 27 октября воздух прогреется до 3-4 градусов тепла. Предварительно, в выходные продолжится похолодание, осадки пройдут в воскресенье.

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Повсеместный снежный покров в Пермском крае установится в пятницу 28 октября. Об этом сообщается на сайте пермского ЦГМС. «В пятницу 28 октября ложбина с фронтальным разделом обеспечит ветреную погоду с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега. Повсеместно установится снежный покров», — говорится на сайте. В течение рабочей недели по краю ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. Во вторую половину понедельника 24 октября в крае ожидается выпадение снега, дождя и порывы ветра до 17 метров в секунду, температура может подняться до 5 градусов тепла. Во вторник, среду и четверг преимущественно без осадков, ожидается, что снег выпадет только на севере региона. 26 и 27 октября воздух прогреется до 3-4 градусов тепла. Предварительно, в выходные продолжится похолодание, осадки пройдут в воскресенье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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