Синоптики рассказали, когда в Пермском крае установится снежный покров

Повсеместный снежный покров в Пермском крае установится 28 октября

24 октября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Предварительно, похолодание в крае продолжится на выходных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Повсеместный снежный покров в Пермском крае установится в пятницу 28 октября. Об этом сообщается на сайте пермского ЦГМС. «В пятницу 28 октября ложбина с фронтальным разделом обеспечит ветреную погоду с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега. Повсеместно установится снежный покров», — говорится на сайте. В течение рабочей недели по краю ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. Во вторую половину понедельника 24 октября в крае ожидается выпадение снега, дождя и порывы ветра до 17 метров в секунду, температура может подняться до 5 градусов тепла. Во вторник, среду и четверг преимущественно без осадков, ожидается, что снег выпадет только на севере региона. 26 и 27 октября воздух прогреется до 3-4 градусов тепла. Предварительно, в выходные продолжится похолодание, осадки пройдут в воскресенье.

Повсеместный снежный покров в Пермском крае установится в пятницу 28 октября. Об этом сообщается на сайте пермского ЦГМС. «В пятницу 28 октября ложбина с фронтальным разделом обеспечит ветреную погоду с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега. Повсеместно установится снежный покров», — говорится на сайте. В течение рабочей недели по краю ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. Во вторую половину понедельника 24 октября в крае ожидается выпадение снега, дождя и порывы ветра до 17 метров в секунду, температура может подняться до 5 градусов тепла. Во вторник, среду и четверг преимущественно без осадков, ожидается, что снег выпадет только на севере региона. 26 и 27 октября воздух прогреется до 3-4 градусов тепла. Предварительно, в выходные продолжится похолодание, осадки пройдут в воскресенье.