После выборов в Конгресс США укрепятся политические позиции экс-главы страны Дональда Трампа, и это может предполагать новый курс взаимоотношений Америки и России. Об этом сообщает 19fortyfive.
«Перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус переговоров между Киевом и Москвой. У России может возникнуть соблазн ужесточить свои отношения с США до возвращения Трампа, чтобы потом заключить более выгодную сделку. Украина столкнется с противоположной проблемой», — уточнил американский политолог, доктор Роберт Фарли.
Ранее сообщалось, что США отвернутся от Украины после выборов. Это будет заключаться в снижении военной и финансовой поддержки. 8 ноября в США состоятся выборы в американский Конгресс, сообщает «Царьград». Демократическая партия поспособствовала тому, что США оказались втянуты в конфликт на Украине, передает газета «Взгляд».
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После выборов в Конгресс США укрепятся политические позиции экс-главы страны Дональда Трампа, и это может предполагать новый курс взаимоотношений Америки и России. Об этом сообщает 19fortyfive. «Перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус переговоров между Киевом и Москвой. У России может возникнуть соблазн ужесточить свои отношения с США до возвращения Трампа, чтобы потом заключить более выгодную сделку. Украина столкнется с противоположной проблемой», — уточнил американский политолог, доктор Роберт Фарли. Ранее сообщалось, что США отвернутся от Украины после выборов. Это будет заключаться в снижении военной и финансовой поддержки. 8 ноября в США состоятся выборы в американский Конгресс, сообщает «Царьград». Демократическая партия поспособствовала тому, что США оказались втянуты в конфликт на Украине, передает газета «Взгляд».