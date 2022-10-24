Американский политолог предсказал новый курс США в отношениях с Россией

Американский политолог Фарли: после выборов в конгресс США отношения между РФ и США могут измениться

25 октября 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Отношения между РФ и США могут измениться после выбор в американский Конгресс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После выборов в Конгресс США укрепятся политические позиции экс-главы страны Дональда Трампа, и это может предполагать новый курс взаимоотношений Америки и России. Об этом сообщает 19fortyfive. «Перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус переговоров между Киевом и Москвой. У России может возникнуть соблазн ужесточить свои отношения с США до возвращения Трампа, чтобы потом заключить более выгодную сделку. Украина столкнется с противоположной проблемой», — уточнил американский политолог, доктор Роберт Фарли. Ранее сообщалось, что США отвернутся от Украины после выборов. Это будет заключаться в снижении военной и финансовой поддержки. 8 ноября в США состоятся выборы в американский Конгресс, сообщает «Царьград». Демократическая партия поспособствовала тому, что США оказались втянуты в конфликт на Украине, передает газета «Взгляд».

После выборов в Конгресс США укрепятся политические позиции экс-главы страны Дональда Трампа, и это может предполагать новый курс взаимоотношений Америки и России. Об этом сообщает 19fortyfive. «Перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус переговоров между Киевом и Москвой. У России может возникнуть соблазн ужесточить свои отношения с США до возвращения Трампа, чтобы потом заключить более выгодную сделку. Украина столкнется с противоположной проблемой», — уточнил американский политолог, доктор Роберт Фарли. Ранее сообщалось, что США отвернутся от Украины после выборов. Это будет заключаться в снижении военной и финансовой поддержки. 8 ноября в США состоятся выборы в американский Конгресс, сообщает «Царьград». Демократическая партия поспособствовала тому, что США оказались втянуты в конфликт на Украине, передает газета «Взгляд».