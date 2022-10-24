Суд ужесточил приговор жителю Троицка, который зарезал двухлетнюю дочь

Детоубийцу приговорили к 12 годам ИК строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинский областной суд 25 октября ужесточил приговор жителю Троицка, которого ранее приговорили к 1,5 года в колонии общего режима за убийство двухлетней дочери во время ссоры с сожительницей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Троицка обжаловала приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, что повлекло его смерть. Вынесен новый обвинительный приговор. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Семейная драма произошла 5 февраля 2022 года. Подозреваемый в ходе бытового конфликта с сожительницей попытался нанести ей удар ножом. В этот момент на ее руках находилась 2х-летняя дочь. В результате инцидента девочка погибла.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин после оглашения приговора детоубийце в 1,5 года поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить полный доклад о деле. Прокурор также подал апелляцию в областной суд об отмене мягкого приговора и вынесении нового обвинения.