28 октября 2022

Свердловчанин взял в кредит миллион рублей и отдал его мошенникам

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Житель Серова взял в кредит 1400000 рублей и отдал все деньги мошенникам Фото:

В Серове (Свердловская область) 27-летний мужчина взял в кредит 1 миллион 400 тысяч рублей и перевел всю сумму мошеннику, который представился сотрудником банка. Мужчина, поняв, что его обманули, обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области на официальном сайте.

«С заявлением в дежурную часть полиции Серова обратился местный житель, работник одного из крупных градообразующих предприятий, который стал жертвой мошенников. Мужчина обманным путем оформил кредит в размере 1 400 000 рублей и отдал всю сумму преступникам», — говорится в сообщении.

Полиция установила, что мужчине позвонили лже-банкир, который представился Виктором. Он пояснил, что кто-то зашел в личный кабинет мужчины и оставил заявку на оформление кредита. Испугавшись, мужчина стал просить аннулировать заявку. «Серовчанина заставили действовать по инструкции. Следуя распоряжением мошенника, мужчина не избавился от заявки, а лишь оформил ее», — пояснили в ведомстве.

После этого преступник попросил мужчину перевести сумму представителю банка на его карту. Сделав это, мужчина получил документ с подписью и печатью, который свидетельствовал тому, что клиент ничего не должен банку. Затем мужчина решил лично перепроверить, все ли в порядке, позвонив в банк, он понял, что стал жертвой аферистов. Потерпевший обратился в полицию. Сейчас сотрудники МО МВД России «Серовский» проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению деяния.

Ранее URA.RU писало о курьере, который украл четыре миллиона рублей у пенсионера из Екатеринбурга. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Серове (Свердловская область) 27-летний мужчина взял в кредит 1 миллион 400 тысяч рублей и перевел всю сумму мошеннику, который представился сотрудником банка. Мужчина, поняв, что его обманули, обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области на официальном сайте. «С заявлением в дежурную часть полиции Серова обратился местный житель, работник одного из крупных градообразующих предприятий, который стал жертвой мошенников. Мужчина обманным путем оформил кредит в размере 1 400 000 рублей и отдал всю сумму преступникам», — говорится в сообщении. Полиция установила, что мужчине позвонили лже-банкир, который представился Виктором. Он пояснил, что кто-то зашел в личный кабинет мужчины и оставил заявку на оформление кредита. Испугавшись, мужчина стал просить аннулировать заявку. «Серовчанина заставили действовать по инструкции. Следуя распоряжением мошенника, мужчина не избавился от заявки, а лишь оформил ее», — пояснили в ведомстве. После этого преступник попросил мужчину перевести сумму представителю банка на его карту. Сделав это, мужчина получил документ с подписью и печатью, который свидетельствовал тому, что клиент ничего не должен банку. Затем мужчина решил лично перепроверить, все ли в порядке, позвонив в банк, он понял, что стал жертвой аферистов. Потерпевший обратился в полицию. Сейчас сотрудники МО МВД России «Серовский» проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению деяния. Ранее URA.RU писало о курьере, который украл четыре миллиона рублей у пенсионера из Екатеринбурга. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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