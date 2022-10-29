Дети в ХМАО соревновались в стрельбе и сборке автоматов. Фото

В ХМАО школьники сыграли в военно-спортивную игру «Зарница»

30 октября 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Дети разбирали и собирали автоматы, проходили полосу препятствий, стреляли в тире, оказывали первую помощь товарищам и были разведчиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученики 5-7 классов школ Югорска (ХМАО) поучаствовали в военно-спортивной игре «Зарница». Дети стреляли в тире, собирали и разбирали автоматы, прошли полосу препятствий, сообщили в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Ребята продемонстрировали наставникам, соперникам и гостям все свои лучшие способности в таком не легком, но очень нужном деле — Родину защищать. Девочки наравне с мальчиками разбирали и собирали автоматы, проходили полосу препятствий, стреляли в тире, оказывали первую помощь товарищам и были разведчиками. Наставники активно поддерживали боевой дух своих учеников, подбадривали их кричалками и вселяли им надежду на победу», — сообщили в мэрии. Команда лицея им. Г.Ф.Атякшева названа самой меткой, ученики школы №2 завоевали звание дружной. Гимназисты стали самыми быстрыми, учащиеся пятой школы — смелыми, команда школы №6 — внимательной. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО создают виртуальную тренировочную базу, чтобы физически тренировать людей в виртуальном пространстве, в том числе на военных и тактических полигонах. Уже создана первая тренировочная база, оснащенная шлемами виртуальной реальности. Школьники стреляли в тире «Наш Югорск», «ВКонтакте» У каждой команды был свой капитан, флаг и речевка «Наш Югорск», «ВКонтакте»

Ученики 5-7 классов школ Югорска (ХМАО) поучаствовали в военно-спортивной игре «Зарница». Дети стреляли в тире, собирали и разбирали автоматы, прошли полосу препятствий, сообщили в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Ребята продемонстрировали наставникам, соперникам и гостям все свои лучшие способности в таком не легком, но очень нужном деле — Родину защищать. Девочки наравне с мальчиками разбирали и собирали автоматы, проходили полосу препятствий, стреляли в тире, оказывали первую помощь товарищам и были разведчиками. Наставники активно поддерживали боевой дух своих учеников, подбадривали их кричалками и вселяли им надежду на победу», — сообщили в мэрии. Команда лицея им. Г.Ф.Атякшева названа самой меткой, ученики школы №2 завоевали звание дружной. Гимназисты стали самыми быстрыми, учащиеся пятой школы — смелыми, команда школы №6 — внимательной. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО создают виртуальную тренировочную базу, чтобы физически тренировать людей в виртуальном пространстве, в том числе на военных и тактических полигонах. Уже создана первая тренировочная база, оснащенная шлемами виртуальной реальности.