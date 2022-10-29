29 октября 2022
28 октября 2022

Дети в ХМАО соревновались в стрельбе и сборке автоматов. Фото

В ХМАО школьники сыграли в военно-спортивную игру «Зарница»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу войнам-зауральцам. Курган, ребенок, автомат, оружие, тельняшка
Дети разбирали и собирали автоматы, проходили полосу препятствий, стреляли в тире, оказывали первую помощь товарищам и были разведчиками Фото:

Ученики 5-7 классов школ Югорска (ХМАО) поучаствовали в военно-спортивной игре «Зарница». Дети стреляли в тире, собирали и разбирали автоматы, прошли полосу препятствий, сообщили в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята продемонстрировали наставникам, соперникам и гостям все свои лучшие способности в таком не легком, но очень нужном деле — Родину защищать. Девочки наравне с мальчиками разбирали и собирали автоматы, проходили полосу препятствий, стреляли в тире, оказывали первую помощь товарищам и были разведчиками. Наставники активно поддерживали боевой дух своих учеников, подбадривали их кричалками и вселяли им надежду на победу», — сообщили в мэрии.

Команда лицея им. Г.Ф.Атякшева названа самой меткой, ученики школы №2 завоевали звание дружной. Гимназисты стали самыми быстрыми, учащиеся пятой школы — смелыми, команда школы №6 — внимательной.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО создают виртуальную тренировочную базу, чтобы физически тренировать людей в виртуальном пространстве, в том числе на военных и тактических полигонах. Уже создана первая тренировочная база, оснащенная шлемами виртуальной реальности.

Школьники стреляли в тире
У каждой команды был свой капитан, флаг и речевка

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Ученики 5-7 классов школ Югорска (ХМАО) поучаствовали в военно-спортивной игре «Зарница». Дети стреляли в тире, собирали и разбирали автоматы, прошли полосу препятствий, сообщили в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Ребята продемонстрировали наставникам, соперникам и гостям все свои лучшие способности в таком не легком, но очень нужном деле — Родину защищать. Девочки наравне с мальчиками разбирали и собирали автоматы, проходили полосу препятствий, стреляли в тире, оказывали первую помощь товарищам и были разведчиками. Наставники активно поддерживали боевой дух своих учеников, подбадривали их кричалками и вселяли им надежду на победу», — сообщили в мэрии. Команда лицея им. Г.Ф.Атякшева названа самой меткой, ученики школы №2 завоевали звание дружной. Гимназисты стали самыми быстрыми, учащиеся пятой школы — смелыми, команда школы №6 — внимательной. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО создают виртуальную тренировочную базу, чтобы физически тренировать людей в виртуальном пространстве, в том числе на военных и тактических полигонах. Уже создана первая тренировочная база, оснащенная шлемами виртуальной реальности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...