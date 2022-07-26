В ХМАО создают свои кибервойска с VR-шлемами и блогерами

27 июля 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

В команде будут спортивные тренеры, стримеры и геймеры Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО создают виртуальную тренировочную базу, чтобы физически тренировать людей в виртуальном пространстве, в том числе на военных и тактических полигонах. Об этом URA.RU рассказал инициатор проекта фиджитал-федерации ХМАО Данил Добриков. «Собираем документы в Москву, чтобы участвовать в проекте „Игры будущего“ и создать в ХМАО фиджитал-федерацию (фиджитал — объединение физического и цифрового спорта — прим. URA.RU). Нам активно помогает окружной департамент спорта. Ведь потребуются настоящие спортивные тренеры, чтобы физически тренировать людей в виртуальном пространстве. В частности на военных и тактических симуляторах. Стример прилетает скоро, геймеров возьмем», — добавил Добриков. Инициатор VR-проекта также рассказал, что в 2019 году они выиграли губернаторский грант и создали проект «VR-мастерская Югры», в рамках которого уже создана первая тренировочная база, оснащенная шлемами виртуальной реальности. Фиджитал-федерация создается как раз на основе этой площадки.



Ранее URA.RU сообщало, В ХМАО бизнесмены начали продавать турецкие подписки на сервис PlayStation Plus от Sony. Сейчас это один из немногих способов оформить услугу для игровой консоли — компания приостановила деятельность в России.

В ХМАО создают виртуальную тренировочную базу, чтобы физически тренировать людей в виртуальном пространстве, в том числе на военных и тактических полигонах. Об этом URA.RU рассказал инициатор проекта фиджитал-федерации ХМАО Данил Добриков. «Собираем документы в Москву, чтобы участвовать в проекте „Игры будущего“ и создать в ХМАО фиджитал-федерацию (фиджитал — объединение физического и цифрового спорта — прим. URA.RU). Нам активно помогает окружной департамент спорта. Ведь потребуются настоящие спортивные тренеры, чтобы физически тренировать людей в виртуальном пространстве. В частности на военных и тактических симуляторах. Стример прилетает скоро, геймеров возьмем», — добавил Добриков. Инициатор VR-проекта также рассказал, что в 2019 году они выиграли губернаторский грант и создали проект «VR-мастерская Югры», в рамках которого уже создана первая тренировочная база, оснащенная шлемами виртуальной реальности. Фиджитал-федерация создается как раз на основе этой площадки. Ранее URA.RU сообщало, В ХМАО бизнесмены начали продавать турецкие подписки на сервис PlayStation Plus от Sony. Сейчас это один из немногих способов оформить услугу для игровой консоли — компания приостановила деятельность в России.