The Guardian: шесть российских ракет поразили 10 городов Украины

31 октября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Украина отразила часть российских ударов Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе удара российскими крылатыми ракетами были поражены 10 украинских городов. Об этом сообщает британская газета The Gurdian со ссылкой на своих корреспондентов. «Командование ВВС Украины заявило, что сбиты 44 из 50 российских ракет. При этом сообщалось о взрывах недалеко от столицы Киева и по меньшей мере в 10 других городах и областях», — сообщает The Gurdian. Таким образом, газета заявляет, что 10 городов были поражены шестью ракетами. Российские военные поразили украинские объекты военного управления и энергетики, передает RT. По информации Минобороны РФ, цели ударов были достигнуты и все объекты были поражены. На Украине повреждены 18 объектов, в основном энергетических, сообщает сайт MK.RU . Киевский губернатор Алексей Кулеба заявлял, что из-за обстрелов повреждены энергосистемы и критическая инфраструктура города. Министр энергетики Украины Германа Галущенко отмечала, что удары были нанесены по гидроэлектростанции. В Киевской, Черкасской, Запорожской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях ввели плановые частичные и аварийные отключения электроэнергии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. Удары по энергетической инфраструктуре Украины начались после теракта на Крымском мосту.

В ходе удара российскими крылатыми ракетами были поражены 10 украинских городов. Об этом сообщает британская газета The Gurdian со ссылкой на своих корреспондентов. «Командование ВВС Украины заявило, что сбиты 44 из 50 российских ракет. При этом сообщалось о взрывах недалеко от столицы Киева и по меньшей мере в 10 других городах и областях», — сообщает The Gurdian. Таким образом, газета заявляет, что 10 городов были поражены шестью ракетами. Российские военные поразили украинские объекты военного управления и энергетики, передает RT. По информации Минобороны РФ, цели ударов были достигнуты и все объекты были поражены. На Украине повреждены 18 объектов, в основном энергетических, сообщает сайт MK.RU. Киевский губернатор Алексей Кулеба заявлял, что из-за обстрелов повреждены энергосистемы и критическая инфраструктура города. Министр энергетики Украины Германа Галущенко отмечала, что удары были нанесены по гидроэлектростанции. В Киевской, Черкасской, Запорожской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях ввели плановые частичные и аварийные отключения электроэнергии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. Удары по энергетической инфраструктуре Украины начались после теракта на Крымском мосту.