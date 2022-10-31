Челябинский депутат попросила запретить Хэллоуин в школах

01 ноября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова считает, что праздник вреден для молодежи (фото из архива) Фото: Алексей Колчин © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила против празднования Хэллоуина в российских школах, детских садах, колледжах и техникумах. Свою инициативу она направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову. «Россияне считают празднование Хэллоуина нежелательным следованием западным традициям. Обращение к данной тематике в период активной фазы специальной военной операции и пика санкционного давления на нашу страну делает проведение подобных мероприятий неуместным и в какой-то степени аморальным», — написала Лантратова в своем telegram-канале. По ее словам, некоторые директора школ поддерживают празднование Дня всех святых и навязывают его детям. Родители протестуют и не хотят покупать детям «костюмы смерти и других страшных персонажей». Лантратова считает Хэллоуин вредным праздником, который повышает уровень агрессии среди детей и подростков.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила против празднования Хэллоуина в российских школах, детских садах, колледжах и техникумах. Свою инициативу она направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову. «Россияне считают празднование Хэллоуина нежелательным следованием западным традициям. Обращение к данной тематике в период активной фазы специальной военной операции и пика санкционного давления на нашу страну делает проведение подобных мероприятий неуместным и в какой-то степени аморальным», — написала Лантратова в своем telegram-канале. По ее словам, некоторые директора школ поддерживают празднование Дня всех святых и навязывают его детям. Родители протестуют и не хотят покупать детям «костюмы смерти и других страшных персонажей». Лантратова считает Хэллоуин вредным праздником, который повышает уровень агрессии среди детей и подростков.