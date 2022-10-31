31 октября 2022

Челябинский депутат попросила запретить Хэллоуин в школах

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La Galerie Хеллоуин. Екатеринбург, хеллоуин, маскарад
Яна Лантратова считает, что праздник вреден для молодежи (фото из архива) Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила против празднования Хэллоуина в российских школах, детских садах, колледжах и техникумах. Свою инициативу она направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«Россияне считают празднование Хэллоуина нежелательным следованием западным традициям. Обращение к данной тематике в период активной фазы специальной военной операции и пика санкционного давления на нашу страну делает проведение подобных мероприятий неуместным и в какой-то степени аморальным», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

По ее словам, некоторые директора школ поддерживают празднование Дня всех святых и навязывают его детям. Родители протестуют и не хотят покупать детям «костюмы смерти и других страшных персонажей». Лантратова считает Хэллоуин вредным праздником, который повышает уровень агрессии среди детей и подростков.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила против празднования Хэллоуина в российских школах, детских садах, колледжах и техникумах. Свою инициативу она направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову. «Россияне считают празднование Хэллоуина нежелательным следованием западным традициям. Обращение к данной тематике в период активной фазы специальной военной операции и пика санкционного давления на нашу страну делает проведение подобных мероприятий неуместным и в какой-то степени аморальным», — написала Лантратова в своем telegram-канале. По ее словам, некоторые директора школ поддерживают празднование Дня всех святых и навязывают его детям. Родители протестуют и не хотят покупать детям «костюмы смерти и других страшных персонажей». Лантратова считает Хэллоуин вредным праздником, который повышает уровень агрессии среди детей и подростков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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