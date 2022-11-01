Вице-губернатор ХМАО объяснил, когда мобилизованные получат 250 тысяч рублей

Вице-губернатор ХМАО: региональные выплаты мобилизованным зачисляются за один день

01 ноября 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Срок региональной выплаты установлен в один рабочий день Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Региональная выплата в 250 тысяч рублей мобилизованным из Югры выплачивается за один день после поступления информации о том, что военнослужащий приписан к воинской части. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов на открытом заседании мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Срок выплаты установлен, она осуществляется в один рабочий день, после получения агентством социального благополучия информации окружного военкомата о том, что наш мобилизованный приписан к воинской части. Хочу обратить внимание на следующее. Мобилизация сама по себе не является стопроцентной гарантией того, что мобилизованный попадет в воинскую часть и будет зачислен для решения боевых задач. Как только такое решение принимается, информация по линии министерства обороны попадает в наш военкомат, а военкомат информирует нас, правительство автономного округа. Задержек никаких нет», — сказал Кольцов.



Вице-губернатор дополнил, что правительство и военкомат работают круглосуточно, и информация поступает оперативно. Региональные выплаты по мобилизации поступают на банковскую карту.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. На открытом заседании мобилизационной комиссии она сказала, что частичная мобилизация в автономном округе завершена и вручение повесток прекращено. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональная выплата в 250 тысяч рублей мобилизованным из Югры выплачивается за один день после поступления информации о том, что военнослужащий приписан к воинской части. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов на открытом заседании мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Срок выплаты установлен, она осуществляется в один рабочий день, после получения агентством социального благополучия информации окружного военкомата о том, что наш мобилизованный приписан к воинской части. Хочу обратить внимание на следующее. Мобилизация сама по себе не является стопроцентной гарантией того, что мобилизованный попадет в воинскую часть и будет зачислен для решения боевых задач. Как только такое решение принимается, информация по линии министерства обороны попадает в наш военкомат, а военкомат информирует нас, правительство автономного округа. Задержек никаких нет», — сказал Кольцов. Вице-губернатор дополнил, что правительство и военкомат работают круглосуточно, и информация поступает оперативно. Региональные выплаты по мобилизации поступают на банковскую карту. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. На открытом заседании мобилизационной комиссии она сказала, что частичная мобилизация в автономном округе завершена и вручение повесток прекращено. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.