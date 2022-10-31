Военкомат ХМАО: в осенний призыв попадет меньше срочников, чем год назад

В ХМАО планируется призвать на срочную службу меньше югорчан, чем годом ранее. Об этом сказано в сообщении на сайте региональных властей.
«Военный комиссар Роман Вуколов доложил, что мероприятия по подготовке и проведению призыва граждан 1995—2004 годов рождения в регионе спланированы. По его словам, для Ханты-Мансийского автономного округа задание на текущий призыв установлено меньше, чем в осеннюю призывную кампанию 2021 года», — сказано на сайте.
Осенний призыв на срочную службу начался 1 ноября. Власти региона заверили, что сборный пункт полностью готов к приему срочников. «Обеспеченность продовольствием, индивидуальными рационами питания, вещевым имуществом составляет 110 процентов», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. При этом военный комиссар ХМАО Роман Вуколов предложил продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке.
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