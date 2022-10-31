31 октября 2022

Военкомат ХМАО: в осенний призыв попадет меньше срочников, чем год назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, армия россии
Для ХМАО снизили необходимое количество призывников на срочную службу Фото:

В ХМАО планируется призвать на срочную службу меньше югорчан, чем годом ранее. Об этом сказано в сообщении на сайте региональных властей.

«Военный комиссар Роман Вуколов доложил, что мероприятия по подготовке и проведению призыва граждан 1995—2004 годов рождения в регионе спланированы. По его словам, для Ханты-Мансийского автономного округа задание на текущий призыв установлено меньше, чем в осеннюю призывную кампанию 2021 года», — сказано на сайте.

Осенний призыв на срочную службу начался 1 ноября. Власти региона заверили, что сборный пункт полностью готов к приему срочников. «Обеспеченность продовольствием, индивидуальными рационами питания, вещевым имуществом составляет 110 процентов», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. При этом военный комиссар ХМАО Роман Вуколов предложил продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В ХМАО планируется призвать на срочную службу меньше югорчан, чем годом ранее. Об этом сказано в сообщении на сайте региональных властей. «Военный комиссар Роман Вуколов доложил, что мероприятия по подготовке и проведению призыва граждан 1995—2004 годов рождения в регионе спланированы. По его словам, для Ханты-Мансийского автономного округа задание на текущий призыв установлено меньше, чем в осеннюю призывную кампанию 2021 года», — сказано на сайте. Осенний призыв на срочную службу начался 1 ноября. Власти региона заверили, что сборный пункт полностью готов к приему срочников. «Обеспеченность продовольствием, индивидуальными рационами питания, вещевым имуществом составляет 110 процентов», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре. При этом военный комиссар ХМАО Роман Вуколов предложил продолжить агитацию для привлечения жителей на воинскую службу по контракту и в добровольном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...