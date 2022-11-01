01 ноября 2022

Челябинский депутат отправился на фронт в рядах морской пехоты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, морская пехота
Олег Беляков зачислен в отряд морской пехоты Фото:
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Мобилизация в России

Депутат собрания депутатов Трехгорного (Челябинская область) Олег Беляков принял решение добровольцем отправиться на фронт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе молодежной палаты города, он отправился на боевое слаживание во Владивосток.

«Он принял для себя важное и по-настоящему мужское решение отправиться в зону специальной военной операции. Но перед этим пройти боевое слаживание совместно с отрядом ветеранов морской пехоты», — сообщили URA.RU в молодежной палате.

Беляков имеет опыт ведения боевых действий. Он является ветераном Чеченской войны. В Трехгорном он руководил ВСК «Конус» имени Героя Российской Федерации, а также был тренером по боксу в местной спортшколе.

Беляков стал вторым депутатом Трехгорного, отправившемся на фронт. Первым в качестве добровольца отправился служить Юрий Мельников. По его словам, после ухода депутатская работа в городе не прекратится.

В настоящее время на фронт отправились свыше 10 муниципальных депутатов. Большая часть из них добровольно сняла с себя бронь. Глава области Алексей Текслер назвал их решение правильным и сообщил, что поддерживает подобные инициативы.

Мобилизация в России завершилась 28 октября. В настоящее время военкоматы продолжают доукомплектование воинских подразделений за счет добровольцев и кандидатов на контракт. Также ведется плановая работа по призыву на срочную службу в армии. В период с ноября по конец декабря необходимо набрать 120 тысяч срочников.

Олег Беляков является ветераном Чеченской войны
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Депутат собрания депутатов Трехгорного (Челябинская область) Олег Беляков принял решение добровольцем отправиться на фронт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе молодежной палаты города, он отправился на боевое слаживание во Владивосток. «Он принял для себя важное и по-настоящему мужское решение отправиться в зону специальной военной операции. Но перед этим пройти боевое слаживание совместно с отрядом ветеранов морской пехоты», — сообщили URA.RU в молодежной палате. Беляков имеет опыт ведения боевых действий. Он является ветераном Чеченской войны. В Трехгорном он руководил ВСК «Конус» имени Героя Российской Федерации, а также был тренером по боксу в местной спортшколе. Беляков стал вторым депутатом Трехгорного, отправившемся на фронт. Первым в качестве добровольца отправился служить Юрий Мельников. По его словам, после ухода депутатская работа в городе не прекратится. В настоящее время на фронт отправились свыше 10 муниципальных депутатов. Большая часть из них добровольно сняла с себя бронь. Глава области Алексей Текслер назвал их решение правильным и сообщил, что поддерживает подобные инициативы. Мобилизация в России завершилась 28 октября. В настоящее время военкоматы продолжают доукомплектование воинских подразделений за счет добровольцев и кандидатов на контракт. Также ведется плановая работа по призыву на срочную службу в армии. В период с ноября по конец декабря необходимо набрать 120 тысяч срочников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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