03 ноября 2022

Прибывшим с Украины в Челябинскую область ко Дню народного единства вручили паспорта РФ

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Беженцы прибыли из Харьковской области Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Приезжим с Украины в Челябинскую область в преддверии Дня народного единства массово вручили паспорта граждан РФ. Присягу они приняли в Челябинске, Еманжелинске, Верхнем Уфалее, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области

«Полноправными гражданами России стали жители, прибывшие на Южный Урал из Харьковской области. Принимая присягу, они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы граждан, исполнять обязанности гражданина РФ, уважать культуру страны, ее историю и традиции», — уточнили в полиции.

В Еманжелинске паспорта получила семья, которая приехала в Россию два месяца назад. Здесь живут ее родственники. Они оставили дом, который строили девять лет, чтобы начать жизнь заново. Супруги рассказали, что уже нашли работу, а ребенок устроен в детский сад. В Верхнем Уфалее паспорта РФ получили трое бывших граждан Украины.

Украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий закон в июле подписал президент России Владимир Путин.

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Приезжим с Украины в Челябинскую область в преддверии Дня народного единства массово вручили паспорта граждан РФ. Присягу они приняли в Челябинске, Еманжелинске, Верхнем Уфалее, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области «Полноправными гражданами России стали жители, прибывшие на Южный Урал из Харьковской области. Принимая присягу, они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы граждан, исполнять обязанности гражданина РФ, уважать культуру страны, ее историю и традиции», — уточнили в полиции. В Еманжелинске паспорта получила семья, которая приехала в Россию два месяца назад. Здесь живут ее родственники. Они оставили дом, который строили девять лет, чтобы начать жизнь заново. Супруги рассказали, что уже нашли работу, а ребенок устроен в детский сад. В Верхнем Уфалее паспорта РФ получили трое бывших граждан Украины. Украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий закон в июле подписал президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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