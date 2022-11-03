Прибывшим с Украины в Челябинскую область ко Дню народного единства вручили паспорта РФ

Беженцы прибыли из Харьковской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Приезжим с Украины в Челябинскую область в преддверии Дня народного единства массово вручили паспорта граждан РФ. Присягу они приняли в Челябинске, Еманжелинске, Верхнем Уфалее, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области

«Полноправными гражданами России стали жители, прибывшие на Южный Урал из Харьковской области. Принимая присягу, они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы граждан, исполнять обязанности гражданина РФ, уважать культуру страны, ее историю и традиции», — уточнили в полиции.

В Еманжелинске паспорта получила семья, которая приехала в Россию два месяца назад. Здесь живут ее родственники. Они оставили дом, который строили девять лет, чтобы начать жизнь заново. Супруги рассказали, что уже нашли работу, а ребенок устроен в детский сад. В Верхнем Уфалее паспорта РФ получили трое бывших граждан Украины.

Украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий закон в июле подписал президент России Владимир Путин.