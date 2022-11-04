Общественники из ХМАО и ЦВО окажут помощь военным

Председатель общественной организации «Содружество» (ХМАО) Эдуард Логинов и представитель Центрального военного округа Минобороны РФ Александр Линьков заключили соглашение о сотрудничестве. Среди основных направлений работы значится помощь военнослужащим и жителям присоединенных территорий, сообщается на официальном сайте правительства округа.
«Главная задача подписанного документа — организация помощи военным для приближения скорейшей победы. В консолидации с ЦВО общественники и добровольцы Югры смогут более оперативно реализовывать многие задачи по оказанию помощи жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей», — сообщил Логинов.
Общественники и ЦВО будут сотрудничать при оказании гуманитарной и благотворительной помощи военным и их семьям. Документ расширяет полномочия по оказанию поддержки раненым военнослужащим, которые проходят лечение.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске открылся центр поддержки семей мобилизованных. Сотрудники центра окажут помощь семьям и самим мобилизованным в решении административно-хозяйственных и бытовых вопросов.
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