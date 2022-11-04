Общественники из ХМАО и ЦВО окажут помощь военным

05 ноября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Общественники и ЦВО будут сотрудничать при оказании гуманитарной и благотворительной помощи военным и их семьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель общественной организации «Содружество» (ХМАО) Эдуард Логинов и представитель Центрального военного округа Минобороны РФ Александр Линьков заключили соглашение о сотрудничестве. Среди основных направлений работы значится помощь военнослужащим и жителям присоединенных территорий, сообщается на официальном сайте правительства округа. «Главная задача подписанного документа — организация помощи военным для приближения скорейшей победы. В консолидации с ЦВО общественники и добровольцы Югры смогут более оперативно реализовывать многие задачи по оказанию помощи жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей», — сообщил Логинов. Общественники и ЦВО будут сотрудничать при оказании гуманитарной и благотворительной помощи военным и их семьям. Документ расширяет полномочия по оказанию поддержки раненым военнослужащим, которые проходят лечение. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске открылся центр поддержки семей мобилизованных. Сотрудники центра окажут помощь семьям и самим мобилизованным в решении административно-хозяйственных и бытовых вопросов.

Председатель общественной организации «Содружество» (ХМАО) Эдуард Логинов и представитель Центрального военного округа Минобороны РФ Александр Линьков заключили соглашение о сотрудничестве. Среди основных направлений работы значится помощь военнослужащим и жителям присоединенных территорий, сообщается на официальном сайте правительства округа. «Главная задача подписанного документа — организация помощи военным для приближения скорейшей победы. В консолидации с ЦВО общественники и добровольцы Югры смогут более оперативно реализовывать многие задачи по оказанию помощи жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей», — сообщил Логинов. Общественники и ЦВО будут сотрудничать при оказании гуманитарной и благотворительной помощи военным и их семьям. Документ расширяет полномочия по оказанию поддержки раненым военнослужащим, которые проходят лечение. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске открылся центр поддержки семей мобилизованных. Сотрудники центра окажут помощь семьям и самим мобилизованным в решении административно-хозяйственных и бытовых вопросов.