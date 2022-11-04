Одна из пропавших женщин нуждается в медицинской помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Волонтерами Перми объявлен поиск двух женщин, которые в ноябре пропали в разных районах города. В Кировском районе ушла из дома 64-летняя Фарида Гайфутдинова, нуждающаяся в медпомощи. Женщина потерялась в день народного единства. Информация размещена странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» соцсети «ВКонтакте».

«Была одета: розовая куртка с капюшоном, белые спортивные штаны с черными лампасами, красные дутыши, коричневая шляпа. При себе имела черную женскую сумку», — указано в ориентировке.

Также в микрорайоне Новые Ляды ушла из дома и не вернулась 24-летняя Айтадж Насирова. Молодая женщина «не говорит и не понимает русского языка», сообщается в ориентировке. Она пропала вечером 2 ноября, выйдя из дома по улице Мира. О поиске объявлено на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз женщину видели на улице Волгодонская в Кировском районе Перми Регион59-поиск пропавших людей, «ВКонтакте»