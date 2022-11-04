04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Перми волонтеры объявили о поиске двух женщин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, телефон, шляпа, сотовая связь, бабушка, женщина, панама
Одна из пропавших женщин нуждается в медицинской помощи Фото:

Волонтерами Перми объявлен поиск двух женщин, которые в ноябре пропали в разных районах города. В Кировском районе ушла из дома 64-летняя Фарида Гайфутдинова, нуждающаяся в медпомощи. Женщина потерялась в день народного единства. Информация размещена странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» соцсети «ВКонтакте».

«Была одета: розовая куртка с капюшоном, белые спортивные штаны с черными лампасами, красные дутыши, коричневая шляпа. При себе имела черную женскую сумку», — указано в ориентировке.

Также в микрорайоне Новые Ляды ушла из дома и не вернулась 24-летняя Айтадж Насирова. Молодая женщина «не говорит и не понимает русского языка», сообщается в ориентировке. Она пропала вечером 2 ноября, выйдя из дома по улице Мира. О поиске объявлено на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз женщину видели на улице Волгодонская в Кировском районе Перми
Пропавшая молодая женщина не понимает русского языка

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Волонтерами Перми объявлен поиск двух женщин, которые в ноябре пропали в разных районах города. В Кировском районе ушла из дома 64-летняя Фарида Гайфутдинова, нуждающаяся в медпомощи. Женщина потерялась в день народного единства. Информация размещена странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» соцсети «ВКонтакте». «Была одета: розовая куртка с капюшоном, белые спортивные штаны с черными лампасами, красные дутыши, коричневая шляпа. При себе имела черную женскую сумку», — указано в ориентировке. Также в микрорайоне Новые Ляды ушла из дома и не вернулась 24-летняя Айтадж Насирова. Молодая женщина «не говорит и не понимает русского языка», сообщается в ориентировке. Она пропала вечером 2 ноября, выйдя из дома по улице Мира. О поиске объявлено на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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