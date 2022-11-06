Екатеринбуржец получил 7 лет колонии за кражу из цветочного магазина

07 ноября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Мужчине вынесли наказание в виде 7 лет лишения свободы за кражу 7700 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Дениса Русских к семи годам колонии за кражу денежной суммы из салона цветов. Об этом сообщила URA.RU представитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. «Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в хранилище), назначив наказание 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, за кражу 7700 рублей, в салоне цветов. Приговор не вступил в силу», — передает Марина Канатова. Установлено, что 8 августа 2022 года Русских, заранее переодевшись и взяв нож, украл 7700 рублей из салона цветов. Сотрудница магазина передала денежную сумму злоумышленнику. Ранее агентство сообщало, что свердловского пенсионера осудили на шесть лет за хранение пороха. Мужчина признал свою вину в полном объеме.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Дениса Русских к семи годам колонии за кражу денежной суммы из салона цветов. Об этом сообщила URA.RU представитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. «Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в хранилище), назначив наказание 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, за кражу 7700 рублей, в салоне цветов. Приговор не вступил в силу», — передает Марина Канатова. Установлено, что 8 августа 2022 года Русских, заранее переодевшись и взяв нож, украл 7700 рублей из салона цветов. Сотрудница магазина передала денежную сумму злоумышленнику. Ранее агентство сообщало, что свердловского пенсионера осудили на шесть лет за хранение пороха. Мужчина признал свою вину в полном объеме.