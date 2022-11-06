Власти Кургана предлагают субсидию на покупку жилья нового типа

Курганцам предлагают получить субсидию на покупку коттеджа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Покупатели жилья комплексной застройки смогут по проекту «Русская мечта! (Курганская область зовет)» получить субсидию до 700 тысяч рублей на приобретение или строительство дома. Она распространяется на новый коттеджный поселок «Солнечная поляна» в Шадринске. Информация размещена на сайте Курганской ипотечно-жилищной корпорации.

«Граждане смогут приобрести земельные участи с построенными домами в рассрочку, а также предусмотрены субсидии на приобретение домов. Для покупки возможно использование маткапитала (нa 1-го ребенка 524,5 тыс. рублей, на 2-го и последующего 693,1 тыс.)», — указано на сайте.

Коттеджный поселок «Солнечная поляна» в северо-восточной части Шадринска начали строить летом. URA.RU сообщало, что на территории площадью 17,4 га разместятся 115 участков от 8 до 12 соток, также по плану там построят школу, два детских сада, спортивный комплекс, ледовую арену и бассейн.

Проект реализует Курганская ипотечно-жилищная корпорация (КИЖК) при поддержке правительства области. На сегодня, по данным корпорации, на территории коттеджного поселка подведены электрические и газовые сети, сделана разводка электросетей и отводов газоснабжения к каждому конкретному участку для подключения дома.

Ранее агентство писало, что строительство малоэтажного жилья почти не ведется в регионе. Местные застройщики не хотят заниматься возведением домов такого типа, из-за чего жители не могут воспользоваться льготой на ипотеку.