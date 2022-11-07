Свердловчанам начали ставить COVID-вакцину нового типа

В Свердловской области началась интраназальная вакцинация

Интерназальную вакцину начинают применять в Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Интерназальную вакцину от коронавируса, которую впрыскивают в нос, впервые начнут применять на жителях Свердловской области. Как сообщили URA.RU в департаменте информполитики, в регион поступила партия из 300 тысяч насадок для введения препарата. В ближайшие дни их распределят по всем свердловским больницам.

«В Свердловской области за счет средств регионального бюджета закуплены 300 тысяч насадок, позволяющих вводить вакцину против новой коронавирусной инфекции через носовую полость. Сделать прививку против новой коронавирусной инфекции, в том числе интраназальным способом, можно в любом медицинском учреждении области», — рассказали в департаменте.

Согласно рекомендациям, после введения вакцины в нос пациент должен оставаться под наблюдением медиков в течение 30 минут. На протяжении следующих двух часов пациентам советуют не сморкаться, а также отказаться от курения, пищи и питья. Вакцина, как и большинство предшественниц, состоит из двух компонентов и вводится с разницей в 21 день. Ревакцинацию следует проходить раз в полгода.

На протяжении последних недель в Свердловской области заболевают по 350-390 человек в сутки. В конце сентября Роспотребнадзор фиксировал растущую смертность от коронавируса в регионе. Сейчас рост прекратился, инфекция становится причиной одного-двух летальных случаев ежедневно.