08 ноября 2022

Суд наказал свердловчанина, который кувалдой раскрошил голову другу

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Свердловчанин проведет в колонии 10 лет Фото:

Свердловчанин, который во время пьяной ссоры разбил голову друга кувалдой, приговорен к десяти годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Североуральский городской суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, убийца должен будет выплатить миллион рублей компенсации.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в поселке под Североуральском. Мужчина выпивал за гаражами с другом, в ходе чего поссорился с ним, и завязалась драка. Догнав убегавшего друга, свердловчанин ударил его по голове металлической кувалдой, тем самым сбив с ног. Когда друг уже находился на земле, мужчина опустил кувалду ему на голову и пробил череп. Потерпевший погиб на месте.

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Свердловчанин, который во время пьяной ссоры разбил голову друга кувалдой, приговорен к десяти годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Североуральский городской суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, убийца должен будет выплатить миллион рублей компенсации. Инцидент произошел в октябре 2021 года в поселке под Североуральском. Мужчина выпивал за гаражами с другом, в ходе чего поссорился с ним, и завязалась драка. Догнав убегавшего друга, свердловчанин ударил его по голове металлической кувалдой, тем самым сбив с ног. Когда друг уже находился на земле, мужчина опустил кувалду ему на голову и пробил череп. Потерпевший погиб на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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