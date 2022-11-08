Суд наказал свердловчанина, который кувалдой раскрошил голову другу

09 ноября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Свердловчанин проведет в колонии 10 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свердловчанин, который во время пьяной ссоры разбил голову друга кувалдой, приговорен к десяти годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Североуральский городской суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, убийца должен будет выплатить миллион рублей компенсации. Инцидент произошел в октябре 2021 года в поселке под Североуральском. Мужчина выпивал за гаражами с другом, в ходе чего поссорился с ним, и завязалась драка. Догнав убегавшего друга, свердловчанин ударил его по голове металлической кувалдой, тем самым сбив с ног. Когда друг уже находился на земле, мужчина опустил кувалду ему на голову и пробил череп. Потерпевший погиб на месте.

Свердловчанин, который во время пьяной ссоры разбил голову друга кувалдой, приговорен к десяти годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Североуральский городской суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, убийца должен будет выплатить миллион рублей компенсации. Инцидент произошел в октябре 2021 года в поселке под Североуральском. Мужчина выпивал за гаражами с другом, в ходе чего поссорился с ним, и завязалась драка. Догнав убегавшего друга, свердловчанин ударил его по голове металлической кувалдой, тем самым сбив с ног. Когда друг уже находился на земле, мужчина опустил кувалду ему на голову и пробил череп. Потерпевший погиб на месте.