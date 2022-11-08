Депутат предложил восстановить в ХМАО рыбный завод для нужд фронта

Лидер партии КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев предложил губернатору Наталье Комаровой восстановить или создать новый завод по производству консервов для отправки военнослужащим на фронт. Глава коммунистом обратился к губернатору во время заседание думы, передает журналист URA.RU.
«Необходимо рассмотреть вопрос о возможности восстановления старого, либо создании нового рыбоконсервного завода на территории Березовского района. Это позволит не только создать новые рабочие места, но и наладить в округе базу для производства консервов и других полуфабрикатов из рыбы — стратегической продукции для армии», — сказал Савинцев.
Комарова ответила, что в ХМАО уже утвержден проект по выращиванию и вылову рыбы в различных муниципалитетах и дополнительных источников не требуется. «Мощности этого распределенного холдинга, в котором задействован Ханты-Мансийск, Березовский, Октябрьский и Белоярский районы, рассчитаны на обработку 1 500 тонн рыбы», — сказала Комарова.
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