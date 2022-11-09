09 ноября 2022

Свердловчанин взял в кредит миллион рублей и перевел его мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Серова перевел мошенникам миллион рублей Фото:

В Ревде (Свердловская область) 53-летний мужчина взял в кредит один миллион рублей и перевел деньги мошеннику, который якобы работает в службе безопасности банка. Об этом сообщили в соцсетях.

«53-летнему мужчине позвонили мошенники, представившись „службой безопасности одного из банков“. Рассказали про кредит, который якобы оформили от имени гражданина, и чтобы выловить мошенников и отменить кредит, нужно оформить другой кредит, а деньги переслать по указанному адресу. Мужчина все так и сделал — взял кредит на миллион рублей и отправил деньги мошенникам», — сообщили в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Ревдинский». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Серове мужчине позвонил мошенник и, представившись сотрудником банка, сообщил о якобы заявке на кредит. Действуя по инструкции лже-банкира, свердловчанин самостоятельно оформил кредит на 1 миллион 400 тысяч и перевел его аферистам.

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В Ревде (Свердловская область) 53-летний мужчина взял в кредит один миллион рублей и перевел деньги мошеннику, который якобы работает в службе безопасности банка. Об этом сообщили в соцсетях. «53-летнему мужчине позвонили мошенники, представившись „службой безопасности одного из банков“. Рассказали про кредит, который якобы оформили от имени гражданина, и чтобы выловить мошенников и отменить кредит, нужно оформить другой кредит, а деньги переслать по указанному адресу. Мужчина все так и сделал — взял кредит на миллион рублей и отправил деньги мошенникам», — сообщили в telegram-канале «Ревдинский рабочий». Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Ревдинский». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Серове мужчине позвонил мошенник и, представившись сотрудником банка, сообщил о якобы заявке на кредит. Действуя по инструкции лже-банкира, свердловчанин самостоятельно оформил кредит на 1 миллион 400 тысяч и перевел его аферистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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