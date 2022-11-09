В Перми меняют пакет документов для получения льгот участниками СВО

Дети не останутся без поддержки, но надо предоставить ряд документов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В департаменте образования Перми отредактировали проект приказа, в котором представлен перечень документов, необходимых семье участника спецоперации для получения бесплатного места в детсаду. В новом варианте, который пока также не является окончательным, указано, что кроме справки из военкомата об участии в СВО необходимо доказать родство военного с ребенком.

«Копия справки из военного комиссариата, подтверждающей участие в специальной военной операции, копии СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя), копия документа, подтверждающего родство ребенка (детей) и гражданина, проходящего военную», — перечисляется набор необходимых документов для получения льготы. Проект приказа опубликован на сайте мэрии Перми, он в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в первоначальном варианте приказа говорилось, что для получения бесплатного места в детском саду, необходимо было предоставить лишь копию справки из военкомата о том, что один из родителей проходит службу в зоне спецоперации. Решение о такой льготе после поручения губернатора Дмитрия Махонина и мэра Алексея Демкина приняли депутаты Пермской гордумы. Планируется, что посещать детские сады бесплатно будут 287 маленьких пермяков. На обеспечение льготы выделено 1 млн 347 тысяч рублей.