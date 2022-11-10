Глава Екатеринбурга показал, что построят к Новому году на площади 1905 года. Видео

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Торжественное открытие Ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледовый городок, администрация екатеринбурга, рождество, ледовые скульптуры, новый год, новогодние каникулы, иллюминации
Администрация Екатеринбурга постарается порадовать юных свердловчан интересными ледяными скульптурами Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал ледовый городок, который начнут возводить с 14 ноября на площади 1905 года. Предполагается, что большая часть ледовых скульптур будет отсылать людей к Уралу и местной фауне. Видео будущего украшения главной площади города Орлов опубликовал в своем telegram-канале.

«Безусловно, программа мероприятий будет скорректирована. Однако Новый год — это прежде всего семейный праздник, которого очень ждут дети. Нельзя лишать их зимнего чуда!» — заявил глава города. По его словам, особенно в празднике нуждаются дети тех, кто выполняет сейчас свой воинский долг на спецоперации.

Орлов пообещал, что в этом году улицы города постараются украсить стильно и без вреда для окружающей среды. Также пройдет конкурс на лучшее новогоднее украшение среди предприятий и многоквартирных домов. «Разумеется, центром праздника станет Ледовый городок на площади 1905 года. Это наша добрая городская традиция, любимая всеми горожанами и гостями города. И, конечно же, прежде всего детьми», — резюмировал Орлов.

Ранее администрация Екатеринбурга заявила, что торжественное открытие главной городской елки состоится 30 декабря. Ледовый городок будет работать до 15 января 2023 года. На него в 2022 году выделили около 25 миллионов рублей. Также для представителей бизнеса администрация выпустила рекомендации по украшению фасадов.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал ледовый городок, который начнут возводить с 14 ноября на площади 1905 года. Предполагается, что большая часть ледовых скульптур будет отсылать людей к Уралу и местной фауне. Видео будущего украшения главной площади города Орлов опубликовал в своем telegram-канале. «Безусловно, программа мероприятий будет скорректирована. Однако Новый год — это прежде всего семейный праздник, которого очень ждут дети. Нельзя лишать их зимнего чуда!» — заявил глава города. По его словам, особенно в празднике нуждаются дети тех, кто выполняет сейчас свой воинский долг на спецоперации. Орлов пообещал, что в этом году улицы города постараются украсить стильно и без вреда для окружающей среды. Также пройдет конкурс на лучшее новогоднее украшение среди предприятий и многоквартирных домов. «Разумеется, центром праздника станет Ледовый городок на площади 1905 года. Это наша добрая городская традиция, любимая всеми горожанами и гостями города. И, конечно же, прежде всего детьми», — резюмировал Орлов. Ранее администрация Екатеринбурга заявила, что торжественное открытие главной городской елки состоится 30 декабря. Ледовый городок будет работать до 15 января 2023 года. На него в 2022 году выделили около 25 миллионов рублей. Также для представителей бизнеса администрация выпустила рекомендации по украшению фасадов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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