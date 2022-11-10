Глава Екатеринбурга показал, что построят к Новому году на площади 1905 года. Видео

10 ноября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Администрация Екатеринбурга постарается порадовать юных свердловчан интересными ледяными скульптурами Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал ледовый городок, который начнут возводить с 14 ноября на площади 1905 года. Предполагается, что большая часть ледовых скульптур будет отсылать людей к Уралу и местной фауне. Видео будущего украшения главной площади города Орлов опубликовал в своем telegram-канале. «Безусловно, программа мероприятий будет скорректирована. Однако Новый год — это прежде всего семейный праздник, которого очень ждут дети. Нельзя лишать их зимнего чуда!» — заявил глава города. По его словам, особенно в празднике нуждаются дети тех, кто выполняет сейчас свой воинский долг на спецоперации. Орлов пообещал, что в этом году улицы города постараются украсить стильно и без вреда для окружающей среды. Также пройдет конкурс на лучшее новогоднее украшение среди предприятий и многоквартирных домов. «Разумеется, центром праздника станет Ледовый городок на площади 1905 года. Это наша добрая городская традиция, любимая всеми горожанами и гостями города. И, конечно же, прежде всего детьми», — резюмировал Орлов. Ранее администрация Екатеринбурга заявила, что торжественное открытие главной городской елки состоится 30 декабря. Ледовый городок будет работать до 15 января 2023 года. На него в 2022 году выделили около 25 миллионов рублей. Также для представителей бизнеса администрация выпустила рекомендации по украшению фасадов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал ледовый городок, который начнут возводить с 14 ноября на площади 1905 года. Предполагается, что большая часть ледовых скульптур будет отсылать людей к Уралу и местной фауне. Видео будущего украшения главной площади города Орлов опубликовал в своем telegram-канале. «Безусловно, программа мероприятий будет скорректирована. Однако Новый год — это прежде всего семейный праздник, которого очень ждут дети. Нельзя лишать их зимнего чуда!» — заявил глава города. По его словам, особенно в празднике нуждаются дети тех, кто выполняет сейчас свой воинский долг на спецоперации. Орлов пообещал, что в этом году улицы города постараются украсить стильно и без вреда для окружающей среды. Также пройдет конкурс на лучшее новогоднее украшение среди предприятий и многоквартирных домов. «Разумеется, центром праздника станет Ледовый городок на площади 1905 года. Это наша добрая городская традиция, любимая всеми горожанами и гостями города. И, конечно же, прежде всего детьми», — резюмировал Орлов. Ранее администрация Екатеринбурга заявила, что торжественное открытие главной городской елки состоится 30 декабря. Ледовый городок будет работать до 15 января 2023 года. На него в 2022 году выделили около 25 миллионов рублей. Также для представителей бизнеса администрация выпустила рекомендации по украшению фасадов.