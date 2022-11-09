09 ноября 2022

В Киеве челябинским улицам сменили названия

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Власти Киева дали новые названия улицам с челябинскими топонимами Фото:

В числе переименованных 10 ноября улиц Киева есть две, относящиеся к топонимам Челябинской области. Как сообщил мэр Виталий Кличко, Челябинской улице присвоили имя Пантелеймона Кулиша, Магнитогорской — Якова Гнездовского.

«Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 11 улиц. Их названия связаны с Россией и советским прошлым», — сообщил Кличко в своем telegram-канале.

Кулиш, чье имя теперь носит Челябинская улица, в 19 веке был прозаиком и фольклористом, поэтом, редактором и историком из Черниговской губернии. Гнездовский, именем которого назвали Магнитогорскую улицу, является американским художником украинского происхождения. Родился в 20 веке в бывшей Австро-Венгрии (ныне Тернопольская область Украины).

Всего киевские власти переименовали в ноябре 11 улиц. Среди других, согласно посту Кличко, улицы Николая Гастелло, Михаила Ломоносова, Дмитрия Мамина-Сибиряка и т. д. Мэр Киева сообщил, что в целом в украинской столице переименовано за последнее время 204 городских объекта. На выбор новых названий киевляне оказывают влияние с помощью электронного голосования.

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В числе переименованных 10 ноября улиц Киева есть две, относящиеся к топонимам Челябинской области. Как сообщил мэр Виталий Кличко, Челябинской улице присвоили имя Пантелеймона Кулиша, Магнитогорской — Якова Гнездовского. «Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 11 улиц. Их названия связаны с Россией и советским прошлым», — сообщил Кличко в своем telegram-канале. Кулиш, чье имя теперь носит Челябинская улица, в 19 веке был прозаиком и фольклористом, поэтом, редактором и историком из Черниговской губернии. Гнездовский, именем которого назвали Магнитогорскую улицу, является американским художником украинского происхождения. Родился в 20 веке в бывшей Австро-Венгрии (ныне Тернопольская область Украины). Всего киевские власти переименовали в ноябре 11 улиц. Среди других, согласно посту Кличко, улицы Николая Гастелло, Михаила Ломоносова, Дмитрия Мамина-Сибиряка и т. д. Мэр Киева сообщил, что в целом в украинской столице переименовано за последнее время 204 городских объекта. На выбор новых названий киевляне оказывают влияние с помощью электронного голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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