Медведев предостерег от «кликушества» после вывода войск из Херсона

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Политсовет партии
Медведев отметил, что понятие территориального суверенитета в РФ никуда не исчезло Фото:
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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. Такое заявление он сделал после вывода войск РФ из Херсона. Он также добавил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой».

«Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Замглавы Совбеза также написал про территориальный суверенитет страны и пообещал, что утраченные территории вернутся в Российскую Федерацию. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого граждане проголосовали за присоединение к России. После этого ВСУ начали наступление на Херсон, ВС РФ пришлось перебросить войска на левый берег Днепра и эвакуировать население, чтобы не допустить потерь. Ситуация вокруг Херсона неоднократно называлась Минобороны самой сложной на фронте.

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. Такое заявление он сделал после вывода войск РФ из Херсона. Он также добавил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой». «Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему», — написал Медведев в своем telegram-канале. Замглавы Совбеза также написал про территориальный суверенитет страны и пообещал, что утраченные территории вернутся в Российскую Федерацию. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого граждане проголосовали за присоединение к России. После этого ВСУ начали наступление на Херсон, ВС РФ пришлось перебросить войска на левый берег Днепра и эвакуировать население, чтобы не допустить потерь. Ситуация вокруг Херсона неоднократно называлась Минобороны самой сложной на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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