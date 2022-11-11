Медведев предостерег от «кликушества» после вывода войск из Херсона

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. Такое заявление он сделал после вывода войск РФ из Херсона. Он также добавил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой».
«Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Замглавы Совбеза также написал про территориальный суверенитет страны и пообещал, что утраченные территории вернутся в Российскую Федерацию. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого граждане проголосовали за присоединение к России. После этого ВСУ начали наступление на Херсон, ВС РФ пришлось перебросить войска на левый берег Днепра и эвакуировать население, чтобы не допустить потерь. Ситуация вокруг Херсона неоднократно называлась Минобороны самой сложной на фронте.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. Такое заявление он сделал после вывода войск РФ из Херсона. Он также добавил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой». «Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему», — написал Медведев в своем telegram-канале. Замглавы Совбеза также написал про территориальный суверенитет страны и пообещал, что утраченные территории вернутся в Российскую Федерацию. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого граждане проголосовали за присоединение к России. После этого ВСУ начали наступление на Херсон, ВС РФ пришлось перебросить войска на левый берег Днепра и эвакуировать население, чтобы не допустить потерь. Ситуация вокруг Херсона неоднократно называлась Минобороны самой сложной на фронте.