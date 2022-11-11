Медведев предостерег от «кликушества» после вывода войск из Херсона

11 ноября 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Медведев отметил, что понятие территориального суверенитета в РФ никуда не исчезло Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. Такое заявление он сделал после вывода войск РФ из Херсона. Он также добавил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой». «Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему», — написал Медведев в своем telegram-канале. Замглавы Совбеза также написал про территориальный суверенитет страны и пообещал, что утраченные территории вернутся в Российскую Федерацию. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого граждане проголосовали за присоединение к России. После этого ВСУ начали наступление на Херсон, ВС РФ пришлось перебросить войска на левый берег Днепра и эвакуировать население, чтобы не допустить потерь. Ситуация вокруг Херсона неоднократно называлась Минобороны самой сложной на фронте.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. Такое заявление он сделал после вывода войск РФ из Херсона. Он также добавил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой». «Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему», — написал Медведев в своем telegram-канале. Замглавы Совбеза также написал про территориальный суверенитет страны и пообещал, что утраченные территории вернутся в Российскую Федерацию. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого граждане проголосовали за присоединение к России. После этого ВСУ начали наступление на Херсон, ВС РФ пришлось перебросить войска на левый берег Днепра и эвакуировать население, чтобы не допустить потерь. Ситуация вокруг Херсона неоднократно называлась Минобороны самой сложной на фронте.