Екатеринбуржцы выбрали главную маму города. Фото

13 ноября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Конкурс «Главная мама Екатеринбурга» прошел в 18-й раз Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в 18-й раз выбрали главную маму города. В этот раз в конкурсе победила психолог Мария Милованова. Ей 42 года, у нее трое детей. В своих соцсетях она написала, что до сих пор не может поверить в то, что стала победительницей, поскольку на конкурс решилась пойти спонтанно. «Друзья, я все еще не осознаю, что произошло!», — написала Мария Милованова. На церемонии награждения Марию поддерживали подруги. «Мы сорвали голос, сильно переживали. Но я удачливый человек! Наша подруга — главная мама Екатеринбурга! Ты лучшая», — поделилась в соцсетях Ольга, подруга Марии. Мария Милованова в браке уже 20 лет. Она считает, что главной миссией женщины — является материнство. Сама она воспитывает троих сыновей. «Мысль о том, что я могу стать главной мамой, воодушевила меня на многое. Я почувствовала ответственность за свой внешний вид, за свои высказывания и шуточки в соцсетях, за поведение в обществе и в своей семье», — писала Мария на этапе знакомства с участницами конкурса. Она добавила, что благодарна конкурсу, поскольку обрела новые знакомства. Ранее URA.RU писало, что две свердловчанки заняли призовые места в международном конкурсе красоты Princess of the Globe—2022. Конкурс проходил в Турции, в городе Кушадасы. Победительница Мария Милованова Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге в 18-й раз выбрали главную маму города. В этот раз в конкурсе победила психолог Мария Милованова. Ей 42 года, у нее трое детей. В своих соцсетях она написала, что до сих пор не может поверить в то, что стала победительницей, поскольку на конкурс решилась пойти спонтанно. «Друзья, я все еще не осознаю, что произошло!», — написала Мария Милованова. На церемонии награждения Марию поддерживали подруги. «Мы сорвали голос, сильно переживали. Но я удачливый человек! Наша подруга — главная мама Екатеринбурга! Ты лучшая», — поделилась в соцсетях Ольга, подруга Марии. Мария Милованова в браке уже 20 лет. Она считает, что главной миссией женщины — является материнство. Сама она воспитывает троих сыновей. «Мысль о том, что я могу стать главной мамой, воодушевила меня на многое. Я почувствовала ответственность за свой внешний вид, за свои высказывания и шуточки в соцсетях, за поведение в обществе и в своей семье», — писала Мария на этапе знакомства с участницами конкурса. Она добавила, что благодарна конкурсу, поскольку обрела новые знакомства. Ранее URA.RU писало, что две свердловчанки заняли призовые места в международном конкурсе красоты Princess of the Globe—2022. Конкурс проходил в Турции, в городе Кушадасы.