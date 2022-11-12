Пермяки вспоминают главу семьи с маленьким ребенком, жестоко убитой в Осе

13 ноября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Главу семьи, жену и ребенка зарезал их товарищ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Друзья главы семьи, которая была жестоко убита в Осе (Пермский край) вспоминают мужчину и отзываются о нем, как о сильном и мужественном человеке. Трагедия в пермском городе произошла 10 ноября, там пермяк убил семью, включая 4-летнего ребенка. «Он был очень сильный, мужественный. Не понимаем, как такое могло произойти, как у убийцы хватило сил. Это огромная трагедия», — вспоминают главу убитого семейства друзья. Убийство целой семьи, которое шокировало жителей Осы, произошло 10 ноября. Знакомый мужа поссорился с ним, выпивая у себя дома и зарезал пермяка. После этого он пришел к жене убитого и расправился с ней и 4-летним ребенком. Впоследствии 25-летний Убийца вернулся к себе домой, где свел счеты с жизнью. Руководитель регионального следственного управления СК РФ докладывал главе федерального ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования этого убийства.

Друзья главы семьи, которая была жестоко убита в Осе (Пермский край) вспоминают мужчину и отзываются о нем, как о сильном и мужественном человеке. Трагедия в пермском городе произошла 10 ноября, там пермяк убил семью, включая 4-летнего ребенка. «Он был очень сильный, мужественный. Не понимаем, как такое могло произойти, как у убийцы хватило сил. Это огромная трагедия», — вспоминают главу убитого семейства друзья. Убийство целой семьи, которое шокировало жителей Осы, произошло 10 ноября. Знакомый мужа поссорился с ним, выпивая у себя дома и зарезал пермяка. После этого он пришел к жене убитого и расправился с ней и 4-летним ребенком. Впоследствии 25-летний Убийца вернулся к себе домой, где свел счеты с жизнью. Руководитель регионального следственного управления СК РФ докладывал главе федерального ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования этого убийства.