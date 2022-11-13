Владелец фитнес-клубов Bright Fit из Екатеринбурга променял пиццерию на спорт

Бизнесмен Алексей Романов из Екатеринбурга продал пиццерию «Ptizza счастья»

14 ноября 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

По словам Романова, сделка по продаже «Ptizza счастья» будет длительной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Владелец пиццерии «Ptizza счастья» и сети фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов продал свой бизнес, который располагался в ТЦ «Антей» в Екатеринбурге. По его словам, из проекта он вышел в ноябре. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в соцсетях. «Я очень рад, что мы с командой прошли все эти этапы и теперь я могу сообщить, что в ноябре перестал быть собственником этого проекта. Еще в прошлом году мы договорились с менеджментом, что я продам им этот бизнес. Сразу скажу всем, кто подумал, что я резко разбогател и придут за деньгами — не спешите — сделка длительная», — заявил Романов. Бизнесмен признался, что хочет сосредоточить внимание на проекте, в котором он компетентен — в сфере фитнеса. Романов будет больше заниматься продвижением Bright Fit в России и сделает ставку на его развитии в Грузии. «Мне вдвойне приятно, что ресторан переходит к людям, которые фактически создавали этот проект, ставили его на ноги и сейчас смогут управлять им уже в другом качестве. Очень люблю всю команду пиццерии, ценю их работу и желаю им удачи во всем», — пожелал предприниматель. Ранее екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин сообщил, что вышел из руководства ресторана азиатской кухни Dong Po, который находится в здании администрации города. Также владелец «Большого грузинского» и Carbonara Кирилл Шлаен заявил, что закрывает корнер Pizzeria на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич».

Владелец пиццерии «Ptizza счастья» и сети фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов продал свой бизнес, который располагался в ТЦ «Антей» в Екатеринбурге. По его словам, из проекта он вышел в ноябре. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в соцсетях. «Я очень рад, что мы с командой прошли все эти этапы и теперь я могу сообщить, что в ноябре перестал быть собственником этого проекта. Еще в прошлом году мы договорились с менеджментом, что я продам им этот бизнес. Сразу скажу всем, кто подумал, что я резко разбогател и придут за деньгами — не спешите — сделка длительная», — заявил Романов. Бизнесмен признался, что хочет сосредоточить внимание на проекте, в котором он компетентен — в сфере фитнеса. Романов будет больше заниматься продвижением Bright Fit в России и сделает ставку на его развитии в Грузии. «Мне вдвойне приятно, что ресторан переходит к людям, которые фактически создавали этот проект, ставили его на ноги и сейчас смогут управлять им уже в другом качестве. Очень люблю всю команду пиццерии, ценю их работу и желаю им удачи во всем», — пожелал предприниматель. Ранее екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин сообщил, что вышел из руководства ресторана азиатской кухни Dong Po, который находится в здании администрации города. Также владелец «Большого грузинского» и Carbonara Кирилл Шлаен заявил, что закрывает корнер Pizzeria на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич».