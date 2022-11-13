Владелец азиатского ресторана в центре Екатеринбурга покинул проект

Ресторатор Евгений Урюпин из Екатеринбурга покинул ресторан азиатской кухни Dong Po

14 ноября 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Урюпин начнет плотно заниматься своим новым итальянским проектом Фото: Алексей Колчин © URA.RU Екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин покинул один из своих гастропроектов. Речь идет о ресторане азиатской кухни Dong Po, который находится в здании администрации города. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. «Процесс выхода из проекта еще не до конца завершен, но уже пора сообщить, что я и наша команда больше не имеем отношения к Dong Po. Последние наши люди во вторник завершают сотрудничество с проектом и то, что там будет происходить дальше, уже не будет иметь отношения к нашему имени», — написал Урюпин. Также он подчеркнул, что ресторан Dong Po был знаковым для его команды проектом, но свое внимание ресторатор решил переключить на новое заведение — Leo, которое делает ставку на итальянскую кухню: неаполитанские пиццы, карбонару, брускетты и антипасти. «Сейчас мы открыли итальянский Leo, а впереди предстоит большая работа над несколькими проектами. Прошел этап, который прекрасно отработал свое предназначение, мы идем дальше», — констатировал бывший владелец Dong Po. Ранее владелец ресторанов «Большой грузинский», «Агонь» и Carbonara Кирилл Шлаен заявил, что закрывает корнер Pizzeria на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич». Одной из причин закрытия проекта стало расторжение сотрудничества с итальянским шеф-поваром Валентино Бонтемпи, который продал ресторатору франшизу пиццерии. Бизнесмены расторгли договор из-за расхождения в кулинарных взглядах.

Екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин покинул один из своих гастропроектов. Речь идет о ресторане азиатской кухни Dong Po, который находится в здании администрации города. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. «Процесс выхода из проекта еще не до конца завершен, но уже пора сообщить, что я и наша команда больше не имеем отношения к Dong Po. Последние наши люди во вторник завершают сотрудничество с проектом и то, что там будет происходить дальше, уже не будет иметь отношения к нашему имени», — написал Урюпин. Также он подчеркнул, что ресторан Dong Po был знаковым для его команды проектом, но свое внимание ресторатор решил переключить на новое заведение — Leo, которое делает ставку на итальянскую кухню: неаполитанские пиццы, карбонару, брускетты и антипасти. «Сейчас мы открыли итальянский Leo, а впереди предстоит большая работа над несколькими проектами. Прошел этап, который прекрасно отработал свое предназначение, мы идем дальше», — констатировал бывший владелец Dong Po. Ранее владелец ресторанов «Большой грузинский», «Агонь» и Carbonara Кирилл Шлаен заявил, что закрывает корнер Pizzeria на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич». Одной из причин закрытия проекта стало расторжение сотрудничества с итальянским шеф-поваром Валентино Бонтемпи, который продал ресторатору франшизу пиццерии. Бизнесмены расторгли договор из-за расхождения в кулинарных взглядах.