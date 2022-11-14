Челябинские бизнесмены стали скупать помещения с арендаторами

Челябинские бизнесмены скупают торговые центры и аптеки с арендаторами. Об этом рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.
«Сейчас идет большой спрос на помещения с арендатором. Предприниматели, которые хотели реализовать свой налог на добавленную стоимость, на данный момент находятся в поисках помещений, в которых есть возможность купить с НДС объекты недвижимости», — сообщил Подпятников.
По словам директора агентства «А1», бизнесмены покупают помещения, где арендаторы заключили договор с объектом недвижимости как минимум на десять лет. В основном это торговые центры, продуктовые магазины, аптеки. Помещения с арендатором хорошо окупаются, поэтому пользуются у покупателей большим спросом.
Ранее в Челябинске бизнесмены начали приобретать складские помещения, связанные с производством металла. Спрос на складские помещения связан с импортозамещением и с началом действия новых ипотечных программ.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog