14 ноября 2022

Челябинские бизнесмены стали скупать помещения с арендаторами

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на ТЦ и аптеки с арендаторами продлится до нового года Фото:

Челябинские бизнесмены скупают торговые центры и аптеки с арендаторами. Об этом рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Сейчас идет большой спрос на помещения с арендатором. Предприниматели, которые хотели реализовать свой налог на добавленную стоимость, на данный момент находятся в поисках помещений, в которых есть возможность купить с НДС объекты недвижимости», — сообщил Подпятников.

По словам директора агентства «А1», бизнесмены покупают помещения, где арендаторы заключили договор с объектом недвижимости как минимум на десять лет. В основном это торговые центры, продуктовые магазины, аптеки. Помещения с арендатором хорошо окупаются, поэтому пользуются у покупателей большим спросом.

Ранее в Челябинске бизнесмены начали приобретать складские помещения, связанные с производством металла. Спрос на складские помещения связан с импортозамещением и с началом действия новых ипотечных программ.

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Челябинские бизнесмены скупают торговые центры и аптеки с арендаторами. Об этом рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. «Сейчас идет большой спрос на помещения с арендатором. Предприниматели, которые хотели реализовать свой налог на добавленную стоимость, на данный момент находятся в поисках помещений, в которых есть возможность купить с НДС объекты недвижимости», — сообщил Подпятников. По словам директора агентства «А1», бизнесмены покупают помещения, где арендаторы заключили договор с объектом недвижимости как минимум на десять лет. В основном это торговые центры, продуктовые магазины, аптеки. Помещения с арендатором хорошо окупаются, поэтому пользуются у покупателей большим спросом. Ранее в Челябинске бизнесмены начали приобретать складские помещения, связанные с производством металла. Спрос на складские помещения связан с импортозамещением и с началом действия новых ипотечных программ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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