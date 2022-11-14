В Перми бизнесмен менял магазины, уклоняясь от возврата денег клиентам

В надзорном ведомстве установили, что бизнесмен намеренно вводил покупателей в заблуждение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управление Роспотребнадзора помогло пермякам через суд взыскать с предпринимателя денежные средства. Причиной послужил ряд жалоб, поступивших в надзорное ведомство от горожан, в том числе от пермяка с инвалидностью второй группы. Обратившиеся сообщили, что покупали в магазинах нижегородского бизнесмена некачественный товар, после чего требовали обменять его или вернуть деньги. Но этого не было сделано.

«Всем обратившимся предприниматель сообщал об удовлетворении требований и предлагал обратиться в магазин по месту приобретения товара. В назначенную же дату предприниматель деятельность по адресу продажи уже не осуществлял. Для осуществления деятельности заключал договоры аренды нежилых помещений на краткосрочный срок, деятельность предпринимателя напоминает передвижную ярмарку», — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В надзорном ведомстве установили, что предприниматель намеренно вводил покупателей в заблуждение. В связи с этим были подготовлены и направлены в суд три исковых требования о возврате предпринимателем денежных средств. Иски суд удовлетворил. С бизнесмена взыскано более ста тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермское управление Роспотребнадзора предложило присоединиться к коллективному иску пострадавшим от действий турфирмы «Ин Тур Бюро». Компания не выполняла условия договора и не возвращала покупателям деньги за несостоявшиеся путешествия.