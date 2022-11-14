14 ноября 2022

В Перми бизнесмен менял магазины, уклоняясь от возврата денег клиентам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, мелочь, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, рубли, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
В надзорном ведомстве установили, что бизнесмен намеренно вводил покупателей в заблуждение Фото:

Управление Роспотребнадзора помогло пермякам через суд взыскать с предпринимателя денежные средства. Причиной послужил ряд жалоб, поступивших в надзорное ведомство от горожан, в том числе от пермяка с инвалидностью второй группы. Обратившиеся сообщили, что покупали в магазинах нижегородского бизнесмена некачественный товар, после чего требовали обменять его или вернуть деньги. Но этого не было сделано.

«Всем обратившимся предприниматель сообщал об удовлетворении требований и предлагал обратиться в магазин по месту приобретения товара. В назначенную же дату предприниматель деятельность по адресу продажи уже не осуществлял. Для осуществления деятельности заключал договоры аренды нежилых помещений на краткосрочный срок, деятельность предпринимателя напоминает передвижную ярмарку», — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В надзорном ведомстве установили, что предприниматель намеренно вводил покупателей в заблуждение. В связи с этим были подготовлены и направлены в суд три исковых требования о возврате предпринимателем денежных средств. Иски суд удовлетворил. С бизнесмена взыскано более ста тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермское управление Роспотребнадзора предложило присоединиться к коллективному иску пострадавшим от действий турфирмы «Ин Тур Бюро». Компания не выполняла условия договора и не возвращала покупателям деньги за несостоявшиеся путешествия.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Управление Роспотребнадзора помогло пермякам через суд взыскать с предпринимателя денежные средства. Причиной послужил ряд жалоб, поступивших в надзорное ведомство от горожан, в том числе от пермяка с инвалидностью второй группы. Обратившиеся сообщили, что покупали в магазинах нижегородского бизнесмена некачественный товар, после чего требовали обменять его или вернуть деньги. Но этого не было сделано. «Всем обратившимся предприниматель сообщал об удовлетворении требований и предлагал обратиться в магазин по месту приобретения товара. В назначенную же дату предприниматель деятельность по адресу продажи уже не осуществлял. Для осуществления деятельности заключал договоры аренды нежилых помещений на краткосрочный срок, деятельность предпринимателя напоминает передвижную ярмарку», — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. В надзорном ведомстве установили, что предприниматель намеренно вводил покупателей в заблуждение. В связи с этим были подготовлены и направлены в суд три исковых требования о возврате предпринимателем денежных средств. Иски суд удовлетворил. С бизнесмена взыскано более ста тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское управление Роспотребнадзора предложило присоединиться к коллективному иску пострадавшим от действий турфирмы «Ин Тур Бюро». Компания не выполняла условия договора и не возвращала покупателям деньги за несостоявшиеся путешествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...