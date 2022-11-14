Одной из целей совместной работы назвали коммерциализацию разработок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два вуза Челябинска договорились о сотрудничестве с университетами республики Беларусь в деле создания научного центра мирового уровня. Как сообщила пресс-служба регионального минобразования, договоренности также касаются академических обменов, коммерциализации разработок, создания научных журналов.

«В ходе переговоров были отмечены ключевые направления сотрудничества. К ним относятся кооперация и сотрудничество для создания научного центра мирового уровня; коммерциализация», — рассказал областной минобр на сайте.

Делегация отправилась в Минск в рамках визита губернатора региона Алексея Текслера в Беларусь, проходящего 14—16 ноября. От министерства в делегации принял участие замминистра Виталий Литке. В поездке с ним находятся и. о. ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Вагнер и проректор по научной деятельности Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Игорь Бычков. Переговоры провели с представителями Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета.

Среди направлений будущего сотрудничества станут вопросы медицинской биомеханики и включения белорусских партнеров в работу межуниверситетского кампуса в Челябинске. Теперь белорусские студенты и преподаватели начнут принимать участие в челябинских научно-практических конференциях и форумах.

Российские власти поддерживают молодых исследований. Объявление в стране о проведении Десятилетия науки и технологий фактически означает выделение значительных сумм на развитие научной и социально инфраструктуры. На эти цели предполагается потратить 350 млрд рублей.