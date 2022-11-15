В Екатеринбурге швеи-волонтеры сшили для мобилизованных 1000 балаклав и 600 пар носков

Ученицы «Лоскутного домика» в Екатеринбурге бесплатно шьют одежд для мобилизованных Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительницы Екатеринбурга шьют для мобилизованных носки, жилеты и балаклавы из флиса. За два месяца они сшили почти 2000 единиц одежды для бойцов: что-то отправляют сами на передовую, а какие-то вещи заказывают родственники мобилизованных. Об этом URA.RU рассказала ведущий мастер «Лоскутного дворика», который является инициатором акции, Любовь Новоселова.

«Мы начали шить одежду для военных после начала мобилизации (21 сентября, — прим. ред.). Тогда в нашем telegram-канале было около 30 человек, а сейчас почти 500 — заметный рост. В основном это благотворители, которые кидают деньги. Основные траты у нас — на ткань, мы закупаем флис. За саму работу ничего не берем, девочки шьют бесплатно», — поделилась собеседница.

За два месяца швеи, которые являются ученицами «Лоскутного дворика», сшили 600 пар носков, 1000 балаклав и 200 жилетов. Большинство из этого отправили напрямую бойцам на передовой, какие-то вещи сшили на заказ для родственников мобилизованных, которые не смогли военную одежду в специализированных магазинах. Всего в акции участвуют порядка 40 швей, при этом, когда проект только начинался, их было 30.

«Нам пришлось провести мастер-класс по работе с флисом, так как в основном девочки работали с трикотажем. Желающих сшить что-то для бойцов много, они пишут мне, спрашивают, когда придет новая партия флиса, просят оставить им ткань. То есть еще меня подгоняют — столько энтузиазма!», — рассказала Любовь Новоселова.

Ранее URA.RU сообщало, что с похожей инициативой выступили жительницы Верхотурья. Они сшили для мобилизованных несколько десятков теплых жилетов. Чтобы помочь военным с одеждой, рукодельницы съезжались из соседних сел.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).