Свердловчанки из разных сел объединились, чтобы сшить жилеты для мобилизованных. Фото

15 октября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

В Верхотурье неравнодушные женщины решили сшить теплые жилеты для солдат (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Несколько десятков теплых жилетов решили сшить для мобилизованных в Верхотурье (Свердловская область). Чтобы помочь военным с одеждой, рукодельницы съезжаются из соседних сел. Информация об этом появилась в соцсетях. «Мастерицы Дома народных художественных промыслов и ремесел решили сшить для участников специальной военной операции на Украине 50 теплых жилетов. С камуфляжем помог отец Петр (Мажетов) настоятель Свято-Косьминской пустыни, а флис кто-то из женщин принес из дома», — говорится в сообществе «Подслушано Верхотурье» в соцсети «ВКонтакте». Швеи собираются в доме промыслов несколько раз в неделю, многие приезжают из соседних сел — Новой Ляли и Красногорского. Одна из мастериц — мать мобилизованного. Женщины рассказывают, что с удовольствием примут в свои ряды новых участниц. Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара запустили производство балаклав и спальных мешков для мобилизованных военнослужащих. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Швеи собираются в Доме народных художественных промыслов и ремесел Фото: «Подслушано Верхотурье», vk.com Их рукодельниц — сшить для военных 50 теплых жилетов Фото: «Подслушано Верхотурье», vk.com

Несколько десятков теплых жилетов решили сшить для мобилизованных в Верхотурье (Свердловская область). Чтобы помочь военным с одеждой, рукодельницы съезжаются из соседних сел. Информация об этом появилась в соцсетях. «Мастерицы Дома народных художественных промыслов и ремесел решили сшить для участников специальной военной операции на Украине 50 теплых жилетов. С камуфляжем помог отец Петр (Мажетов) настоятель Свято-Косьминской пустыни, а флис кто-то из женщин принес из дома», — говорится в сообществе «Подслушано Верхотурье» в соцсети «ВКонтакте». Швеи собираются в доме промыслов несколько раз в неделю, многие приезжают из соседних сел — Новой Ляли и Красногорского. Одна из мастериц — мать мобилизованного. Женщины рассказывают, что с удовольствием примут в свои ряды новых участниц. Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара запустили производство балаклав и спальных мешков для мобилизованных военнослужащих. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).