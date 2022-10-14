14 октября 2022

Свердловчанки из разных сел объединились, чтобы сшить жилеты для мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, швея, ткань, швейная фабрика, шитье, производство, текстильное производство
В Верхотурье неравнодушные женщины решили сшить теплые жилеты для солдат (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Несколько десятков теплых жилетов решили сшить для мобилизованных в Верхотурье (Свердловская область). Чтобы помочь военным с одеждой, рукодельницы съезжаются из соседних сел. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Мастерицы Дома народных художественных промыслов и ремесел решили сшить для участников специальной военной операции на Украине 50 теплых жилетов. С камуфляжем помог отец Петр (Мажетов) настоятель Свято-Косьминской пустыни, а флис кто-то из женщин принес из дома», — говорится в сообществе «Подслушано Верхотурье» в соцсети «ВКонтакте».

Швеи собираются в доме промыслов несколько раз в неделю, многие приезжают из соседних сел — Новой Ляли и Красногорского. Одна из мастериц — мать мобилизованного. Женщины рассказывают, что с удовольствием примут в свои ряды новых участниц.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара запустили производство балаклав и спальных мешков для мобилизованных военнослужащих. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Швеи собираются в Доме народных художественных промыслов и ремесел
Фото:
Их рукодельниц — сшить для военных 50 теплых жилетов
Фото:

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Несколько десятков теплых жилетов решили сшить для мобилизованных в Верхотурье (Свердловская область). Чтобы помочь военным с одеждой, рукодельницы съезжаются из соседних сел. Информация об этом появилась в соцсетях. «Мастерицы Дома народных художественных промыслов и ремесел решили сшить для участников специальной военной операции на Украине 50 теплых жилетов. С камуфляжем помог отец Петр (Мажетов) настоятель Свято-Косьминской пустыни, а флис кто-то из женщин принес из дома», — говорится в сообществе «Подслушано Верхотурье» в соцсети «ВКонтакте». Швеи собираются в доме промыслов несколько раз в неделю, многие приезжают из соседних сел — Новой Ляли и Красногорского. Одна из мастериц — мать мобилизованного. Женщины рассказывают, что с удовольствием примут в свои ряды новых участниц. Ранее URA.RU сообщало, что жители Качканара запустили производство балаклав и спальных мешков для мобилизованных военнослужащих. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
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