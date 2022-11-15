В СПЧ допустили, что «убитый» на видео перебежчик Нужин жив

16 ноября 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Евгений Нужин — 55-летний заключенный ИК-3 города Скопин Рязанской области, куда он попал за хулиганство и убийство Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Видео со сценой убийства экс-заключенного колонии Рязанской области Евгения Нужина могло оказаться инсценировкой. Так считает член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. «Речь может идти и об инсценировке в рамках имиджевой акции устрашения „ЧВК Вагнера“», — заявила « Коммерсанту » Меркачева. «По подвалу (на видео там находится Евгений Нужин, — прим. ред. URA.RU) сложно определить, что это за место и какая это страна. […] Инсценировка […] возможна в том числе с целью показать: смотрите, как мы должны были поступить, но не поступили. В этом случае в ближайшее время всплывет этот Нужин, скажет, что он раскаялся (в участии в спецоперации на стороне Украины- прим. ред. URA.RU) и объявит, что жив», — предположила член СПЧ. В воскресенье, 13 ноября, на просторах интернета появилось видео казни мужчины в военной форме, голова которого была приклеена с помощью скотча к горизонтальной поверхности. В видеоролике Евгений Нужин утверждал, что 4 сентября «осуществил свой план перехода на сторону Украины», однако 11 ноября на него напали в Киеве, после чего он потерял сознание и оказался в подвале, где ему сказали, что его «будут судить». Далее на кадрах видно, как неизвестный нанес Нужину несколько ударов в область головы.

Видео со сценой убийства экс-заключенного колонии Рязанской области Евгения Нужина могло оказаться инсценировкой. Так считает член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. «Речь может идти и об инсценировке в рамках имиджевой акции устрашения „ЧВК Вагнера“», — заявила «Коммерсанту» Меркачева. «По подвалу (на видео там находится Евгений Нужин, — прим. ред. URA.RU) сложно определить, что это за место и какая это страна. […] Инсценировка […] возможна в том числе с целью показать: смотрите, как мы должны были поступить, но не поступили. В этом случае в ближайшее время всплывет этот Нужин, скажет, что он раскаялся (в участии в спецоперации на стороне Украины- прим. ред. URA.RU) и объявит, что жив», — предположила член СПЧ. В воскресенье, 13 ноября, на просторах интернета появилось видео казни мужчины в военной форме, голова которого была приклеена с помощью скотча к горизонтальной поверхности. В видеоролике Евгений Нужин утверждал, что 4 сентября «осуществил свой план перехода на сторону Украины», однако 11 ноября на него напали в Киеве, после чего он потерял сознание и оказался в подвале, где ему сказали, что его «будут судить». Далее на кадрах видно, как неизвестный нанес Нужину несколько ударов в область головы.