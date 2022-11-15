15 ноября 2022

Пермские силовики проводят обыски по делу о взятке в Иркутской области

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Обыски Пьянкова. Екатеринбург , обыск
Сразу в нескольких регионах проводятся обыски Фото:

Силовики в Перми проводят обыски по делу о взятке и мошенничестве экс-министра здравоохранения Иркутской области. Мошенничество выявилось при поставке медоборудования из разных регионов России, в том числе Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

«В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми», — сообщает ведомство. Ранее была информация об уголовном деле по статье «мошенничество», сейчас по статье о получении взятки задержан экс-министр здравоохранения Иркутской области.

Нарушение законодательства было выявлено при поставке эндоскопической системы стоимостью 150 миллионов рублей. По мнению следователей, стоимость оборудования был завышена.

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Силовики в Перми проводят обыски по делу о взятке и мошенничестве экс-министра здравоохранения Иркутской области. Мошенничество выявилось при поставке медоборудования из разных регионов России, в том числе Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. «В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми», — сообщает ведомство. Ранее была информация об уголовном деле по статье «мошенничество», сейчас по статье о получении взятки задержан экс-министр здравоохранения Иркутской области. Нарушение законодательства было выявлено при поставке эндоскопической системы стоимостью 150 миллионов рублей. По мнению следователей, стоимость оборудования был завышена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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