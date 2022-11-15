Пермские силовики проводят обыски по делу о взятке в Иркутской области

Сразу в нескольких регионах проводятся обыски Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики в Перми проводят обыски по делу о взятке и мошенничестве экс-министра здравоохранения Иркутской области. Мошенничество выявилось при поставке медоборудования из разных регионов России, в том числе Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

«В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми», — сообщает ведомство. Ранее была информация об уголовном деле по статье «мошенничество», сейчас по статье о получении взятки задержан экс-министр здравоохранения Иркутской области.

Нарушение законодательства было выявлено при поставке эндоскопической системы стоимостью 150 миллионов рублей. По мнению следователей, стоимость оборудования был завышена.