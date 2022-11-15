Свердловские депутаты ответили на идею поменять Toyota на Lada

Депутаты законодательного собрания Свердловской области не планируют в 2023 году обновлять служебный автопарк. Об этом заявила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, отвечая на вопрос журналистов о возможном обновлении парка российскими автомобилями.
«Мы не планируем в 2023 году менять наш [автомобильный] парк. Несмотря на то, что у нас достаточно изношенный парк легковых автомобилей, потому что депутаты посещают свои территории, много ездят», — приводит слова Бабушкиной корреспондент URA.RU.
Ранее администрация Екатеринбурга опубликовала на сайте госзакупок тендеры на приобретение отечественных автомобилей. В частности, согласно, опубликованной информации, мэрия планирует закупить машины марок Lada, или эквивалент для собственной автобазы.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Депутаты законодательного собрания Свердловской области не планируют в 2023 году обновлять служебный автопарк. Об этом заявила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, отвечая на вопрос журналистов о возможном обновлении парка российскими автомобилями. «Мы не планируем в 2023 году менять наш [автомобильный] парк. Несмотря на то, что у нас достаточно изношенный парк легковых автомобилей, потому что депутаты посещают свои территории, много ездят», — приводит слова Бабушкиной корреспондент URA.RU. Ранее администрация Екатеринбурга опубликовала на сайте госзакупок тендеры на приобретение отечественных автомобилей. В частности, согласно, опубликованной информации, мэрия планирует закупить машины марок Lada, или эквивалент для собственной автобазы.