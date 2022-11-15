15 ноября 2022

Свердловские депутаты ответили на идею поменять Toyota на Lada

Депутаты свердловского заксобрания не планируют обновлять автопарк отечественными машинами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое пленарное заседание осенней сессии Законодательного собрания. Екатеринбург, бабушкина людмила
Людмила Бабушкина подчеркнула, что в планах на 2023 год не значится обновление автопарка заксобрания Фото:

Депутаты законодательного собрания Свердловской области не планируют в 2023 году обновлять служебный автопарк. Об этом заявила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, отвечая на вопрос журналистов о возможном обновлении парка российскими автомобилями.

«Мы не планируем в 2023 году менять наш [автомобильный] парк. Несмотря на то, что у нас достаточно изношенный парк легковых автомобилей, потому что депутаты посещают свои территории, много ездят», — приводит слова Бабушкиной корреспондент URA.RU.

Ранее администрация Екатеринбурга опубликовала на сайте госзакупок тендеры на приобретение отечественных автомобилей. В частности, согласно, опубликованной информации, мэрия планирует закупить машины марок Lada, или эквивалент для собственной автобазы.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Депутаты законодательного собрания Свердловской области не планируют в 2023 году обновлять служебный автопарк. Об этом заявила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, отвечая на вопрос журналистов о возможном обновлении парка российскими автомобилями. «Мы не планируем в 2023 году менять наш [автомобильный] парк. Несмотря на то, что у нас достаточно изношенный парк легковых автомобилей, потому что депутаты посещают свои территории, много ездят», — приводит слова Бабушкиной корреспондент URA.RU. Ранее администрация Екатеринбурга опубликовала на сайте госзакупок тендеры на приобретение отечественных автомобилей. В частности, согласно, опубликованной информации, мэрия планирует закупить машины марок Lada, или эквивалент для собственной автобазы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...