В «Титановой долине» появится еще один кластер

В «Титановой долине» появится спортивно-индустриальный кластер

16 ноября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

В спортивно-индустриальном кластере будут производить медицинское оборудование и средства для реабилитации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортивно-индустриальный кластер появится в особой экономической зоне «Титановая долина». Его откроют в рамках кооперации с резидентами площадки, в частности, двумя медицинскими производителями, которые уже представлены в ОЭЗ. Об этом рассказал генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов на форуме «Города России» «Управляющая компания „Титановой долины“ приняла решение о дальнейшем поэтапном развитии кластерных проектов на площадке „Уктус“ и создании на ней спортивно-индустриального кластера. На базе уже существующих медицинских производителей будет организовано производство медицинского оборудования, средств реабилитации, специализированной мебели для центров медико-спортивной реабилитации», — рассказал Антипов. В частности, резидент особой экономической зоны МО «Отдел медицинской техники» сможет делать лабораторное оборудование для медико-биологических центров, а также медицинскую мебель и расходные материалы. А компания «Аспект Медикал» будет производить аппаратно-программные комплексы для локомоторной терапии в безопасном состоянии «Крисаф» и технические средства реабилитации. Сейчас на базе «Титановой долине» действуют два кластера — авиастроительный и медицинский, спортивно-индустриальный кластер станет инновацией руководства. Ранее стало известно, что в особой экономической зоне появились два новых резидента — Завод прессованных профилей (учредитель «Ростехком») и компания «Выбор-КСМ Екатеринбург».

Спортивно-индустриальный кластер появится в особой экономической зоне «Титановая долина». Его откроют в рамках кооперации с резидентами площадки, в частности, двумя медицинскими производителями, которые уже представлены в ОЭЗ. Об этом рассказал генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов на форуме «Города России» «Управляющая компания „Титановой долины“ приняла решение о дальнейшем поэтапном развитии кластерных проектов на площадке „Уктус“ и создании на ней спортивно-индустриального кластера. На базе уже существующих медицинских производителей будет организовано производство медицинского оборудования, средств реабилитации, специализированной мебели для центров медико-спортивной реабилитации», — рассказал Антипов. В частности, резидент особой экономической зоны МО «Отдел медицинской техники» сможет делать лабораторное оборудование для медико-биологических центров, а также медицинскую мебель и расходные материалы. А компания «Аспект Медикал» будет производить аппаратно-программные комплексы для локомоторной терапии в безопасном состоянии «Крисаф» и технические средства реабилитации. Сейчас на базе «Титановой долине» действуют два кластера — авиастроительный и медицинский, спортивно-индустриальный кластер станет инновацией руководства. Ранее стало известно, что в особой экономической зоне появились два новых резидента — Завод прессованных профилей (учредитель «Ростехком») и компания «Выбор-КСМ Екатеринбург».