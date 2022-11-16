Благоустройство в Златоусте проверили ревизоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) ревизоры контрольно-счетной палаты округа (КСП) указали на недоработки в вопросах благоустройства. Как следует из подготовленного документа, в городе нет инвентаризации общественных территорий и не всегда ведутся публичные обсуждения их перечня.

«По результатам контрольного мероприятия установлено отсутствие в Златоустовском городском округе необходимой нормативно-методической базы, регламентирующей благоустройство общественных территорий. Не проведена их инвентаризация, не составлены паспорта, не проводятся общественные обсуждения перечня общественных территорий», — говорится в информационном бюллетене, опубликованном КСП Златоуста на официальном сайте.

Проверяющие выявили более 40 нарушений. Зафиксированы факты, когда документы подписывались без гарантийных обязательств, оплачивались фактически невыполненные работы, контракты заключались неконкурентным способом закупки. Несколько нарушений связано с превышением стоимости элементов благоустройства. Вопрос изучили на комиссии по финансам горсобрания.

«Пешеходная зона на проспекте Мира. Там было проголосовано за 28 миллионов, в итоге 45. И потом мы еще 5,8 млн рублей на какие-то эксклюзивные скамейки добавили. В итоге будет, как уже получили», — заявила председатель комиссии Раиса Истомина.

На нарушении сроков с реконструкцией проспекта Мира URA.RU сообщал в июле. В мэрии ряд замечаний признали, представив свои возражения. Позицию администрации Златоуста озвучил заместитель градоначальника Вячеслав Бобылев. По итогам проверки материалы ревизоры отправили в городскую прокуратуру.