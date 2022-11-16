Киев причастен к ударам по Польше, НАТО отвергла требование Зеленского: главное к вечеру 16 ноября

Запад признал причастность Украины к ударам по Польше
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг признали, что ракеты, упавшие на территории Польши, принадлежали Украине. Североатлантический альянс отказался выполнять требование президента Украины Владимира Зеленского по введению бесполетной зоны над страной. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 ноября.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Он отметил отсутствие доказательств причастности России к падению ракет.
- Глава НАТО Йенс Столтенберг признал, что ракеты упали на территорию Польши в результате непреднамеренных действий.
- Сторону России в этом инциденте также занял и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он подчеркнул, что все данные говорят о непричастности России к происшествию в Польше.
- Германия и партнеры по НАТО добились консенсуса по поводу введения бесполетной зоны над Украиной. Вопреки требованиям Зеленского, в НАТО заявили об отсутствии планов закрытия неба над Украиной.
- Источники в Белом доме говорят о том, что украинские военные признали свою причастность к ударам по Польше. Военные пытались перехватить ракету в период времени и в месте, совпадающих с параметрами инцидента на территории Польши.
- Снимки, которые опубликовала Польша, идентифицированы российскими экспертами оборонно-промышленного комплекса как части зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.
- ВСУ взорвали все мосты на границе с Белоруссией в направлении городов Мозыря и Гомеля. Украинцы тщательно минируют приграничную территорию и возводят инженерные заграждения.
- Украинская армия предпринимает попытки масштабного наступления в ЛНР. Противник начал атаку по всему протяжению линии обороны, начиная с Попасной в Луганской Республике и до Харьковской области.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили несколько бригад националистических украинских формирований под Артемовском. Такие бригады украинское командование использует в качестве штурмовых подразделений.
- По заявлениям члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинская армия готовит широкомасштабное наступление на Запорожскую область. Прогнозируется, что наступление должно начаться во второй половине ноября либо в декабре.
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