Киев причастен к ударам по Польше, НАТО отвергла требование Зеленского: главное к вечеру 16 ноября

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Запад признал причастность Украины к ударам по Польше Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг признали, что ракеты, упавшие на территории Польши, принадлежали Украине. Североатлантический альянс отказался выполнять требование президента Украины Владимира Зеленского по введению бесполетной зоны над страной. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 ноября.

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Президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг признали, что ракеты, упавшие на территории Польши, принадлежали Украине. Североатлантический альянс отказался выполнять требование президента Украины Владимира Зеленского по введению бесполетной зоны над страной. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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