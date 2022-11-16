ВСУ взорвали все мосты в направлении Гомеля и Мозыря 16 ноября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 + Украинские военные взорвали почти все мосты в направлении Мозыря и Гомеля, заявил Лаппо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ взорвали все мосты в направлении белорусских городов Гомеля и Мозыря. Мосты располагаются на границе Украины и Белоруссии. Об этом сообщил председатель белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо. «Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны», — цитирует Лаппо РИА Новости. Он добавил, что украинцы заняты минированием приграничной с Белоруссией территории и возведением инженерных заграждений. Ранее зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич заявил, что Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт на Украине . Также погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортера на границе, передает RT. ВСУ взорвали все мосты в направлении белорусских городов Гомеля и Мозыря. Мосты располагаются на границе Украины и Белоруссии. Об этом сообщил председатель белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо. «Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны», — цитирует Лаппо РИА Новости. Он добавил, что украинцы заняты минированием приграничной с Белоруссией территории и возведением инженерных заграждений. Ранее зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич заявил, что Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт на Украине. Также погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортера на границе, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям