ВСУ взорвали все мосты в направлении Гомеля и Мозыря

ВСУ взорвали все мосты в направлении белорусских городов Гомеля и Мозыря. Мосты располагаются на границе Украины и Белоруссии. Об этом сообщил председатель белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо.
«Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны», — цитирует Лаппо РИА Новости. Он добавил, что украинцы заняты минированием приграничной с Белоруссией территории и возведением инженерных заграждений.
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ВСУ взорвали все мосты в направлении белорусских городов Гомеля и Мозыря. Мосты располагаются на границе Украины и Белоруссии. Об этом сообщил председатель белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо. «Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны», — цитирует Лаппо РИА Новости. Он добавил, что украинцы заняты минированием приграничной с Белоруссией территории и возведением инженерных заграждений. Ранее зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич заявил, что Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт на Украине. Также погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортера на границе, передает RT.