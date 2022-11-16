ВСУ взорвали все мосты в направлении Гомеля и Мозыря

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, разрушенный мост, последствия обстрела, последствия войны, река кальчик
Украинские военные взорвали почти все мосты в направлении Мозыря и Гомеля, заявил Лаппо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ взорвали все мосты в направлении белорусских городов Гомеля и Мозыря. Мосты располагаются на границе Украины и Белоруссии. Об этом сообщил председатель белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

«Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны», — цитирует Лаппо РИА Новости. Он добавил, что украинцы заняты минированием приграничной с Белоруссией территории и возведением инженерных заграждений.

Ранее зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич заявил, что Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт на Украине. Также погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортера на границе, передает RT.

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ВСУ взорвали все мосты в направлении белорусских городов Гомеля и Мозыря. Мосты располагаются на границе Украины и Белоруссии. Об этом сообщил председатель белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо. «Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны», — цитирует Лаппо РИА Новости. Он добавил, что украинцы заняты минированием приграничной с Белоруссией территории и возведением инженерных заграждений. Ранее зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич заявил, что Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт на Украине. Также погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортера на границе, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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