В Тюменской области продолжается подготовка мобилизованных граждан, в настоящее время их учат стрелять из пушек и в целом обращаться с артиллерийским оружием. Видео с полигона опубликовано в telegram-канале информационного центра правительства региона.
«Артиллерийские стрельбы проходят на учениях мобилизованных в Тюменской области. Бойцы отрабатывают прицеливание, стрельбу, приводят орудие в боевое положение и по окончании стрельбы — в походное», — сообщает инфоцентр.
Отработка навыков проходит на ишимском полигоне. Для безопасности жителей ближайших населенных пунктов предупредили о том, что посещать леса на время учений строго запрещено.
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