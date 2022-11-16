Мобилизованных тюменцев учат стрелять из пушек. Видео

17 ноября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Учения проходят на ишимском полигоне, территорию вблизи него закрыли для населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Тюменской области продолжается подготовка мобилизованных граждан, в настоящее время их учат стрелять из пушек и в целом обращаться с артиллерийским оружием. Видео с полигона опубликовано в telegram-канале информационного центра правительства региона. «Артиллерийские стрельбы проходят на учениях мобилизованных в Тюменской области. Бойцы отрабатывают прицеливание, стрельбу, приводят орудие в боевое положение и по окончании стрельбы — в походное», — сообщает инфоцентр. Отработка навыков проходит на ишимском полигоне. Для безопасности жителей ближайших населенных пунктов предупредили о том, что посещать леса на время учений строго запрещено.

В Тюменской области продолжается подготовка мобилизованных граждан, в настоящее время их учат стрелять из пушек и в целом обращаться с артиллерийским оружием. Видео с полигона опубликовано в telegram-канале информационного центра правительства региона. «Артиллерийские стрельбы проходят на учениях мобилизованных в Тюменской области. Бойцы отрабатывают прицеливание, стрельбу, приводят орудие в боевое положение и по окончании стрельбы — в походное», — сообщает инфоцентр. Отработка навыков проходит на ишимском полигоне. Для безопасности жителей ближайших населенных пунктов предупредили о том, что посещать леса на время учений строго запрещено.