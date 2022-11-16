16 ноября 2022

Мобилизованных тюменцев учат стрелять из пушек. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, зима, артиллерия, зимняя война, война зимой
Учения проходят на ишимском полигоне, территорию вблизи него закрыли для населения Фото:
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Мобилизация в России

В Тюменской области продолжается подготовка мобилизованных граждан, в настоящее время их учат стрелять из пушек и в целом обращаться с артиллерийским оружием. Видео с полигона опубликовано в telegram-канале информационного центра правительства региона.

«Артиллерийские стрельбы проходят на учениях мобилизованных в Тюменской области. Бойцы отрабатывают прицеливание, стрельбу, приводят орудие в боевое положение и по окончании стрельбы — в походное», — сообщает инфоцентр.

Отработка навыков проходит на ишимском полигоне. Для безопасности жителей ближайших населенных пунктов предупредили о том, что посещать леса на время учений строго запрещено.

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В Тюменской области продолжается подготовка мобилизованных граждан, в настоящее время их учат стрелять из пушек и в целом обращаться с артиллерийским оружием. Видео с полигона опубликовано в telegram-канале информационного центра правительства региона. «Артиллерийские стрельбы проходят на учениях мобилизованных в Тюменской области. Бойцы отрабатывают прицеливание, стрельбу, приводят орудие в боевое положение и по окончании стрельбы — в походное», — сообщает инфоцентр. Отработка навыков проходит на ишимском полигоне. Для безопасности жителей ближайших населенных пунктов предупредили о том, что посещать леса на время учений строго запрещено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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