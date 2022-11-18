ГИБДД готовит спецоперацию по челябинским водителям

Челябинских водителей предупредили о рейдах на дорогах
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ДПС. Челябинск., гаи, регулировщик, постовой, гибдд, дпс
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Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Челябинске в ближайшие выходные. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

«Госавтоинспекция Челябинска информирует население о проведении с 19 по 20 ноября рейдовых мероприятий. Они направленны на предупреждение нахождения водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в информации ведомства.

Размер штрафа за пьяное вождение и отказ от медицинского освидетельствования — до 30 тысяч рублей. Водителя могут лишить прав на срок до двух лет. Госавтоинспекция призывает водителей не садится пьяными за руль, поскольку это создают угрозу здоровью и жизни других участников дорожного движения.

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Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Челябинске в ближайшие выходные. Об этом сообщили в городской ГИБДД. «Госавтоинспекция Челябинска информирует население о проведении с 19 по 20 ноября рейдовых мероприятий. Они направленны на предупреждение нахождения водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в информации ведомства. Размер штрафа за пьяное вождение и отказ от медицинского освидетельствования — до 30 тысяч рублей. Водителя могут лишить прав на срок до двух лет. Госавтоинспекция призывает водителей не садится пьяными за руль, поскольку это создают угрозу здоровью и жизни других участников дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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