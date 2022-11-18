ГИБДД готовит спецоперацию по челябинским водителям

Челябинских водителей предупредили о рейдах на дорогах

Досмотры продлятся все выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Челябинске в ближайшие выходные. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

«Госавтоинспекция Челябинска информирует население о проведении с 19 по 20 ноября рейдовых мероприятий. Они направленны на предупреждение нахождения водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в информации ведомства.

Размер штрафа за пьяное вождение и отказ от медицинского освидетельствования — до 30 тысяч рублей. Водителя могут лишить прав на срок до двух лет. Госавтоинспекция призывает водителей не садится пьяными за руль, поскольку это создают угрозу здоровью и жизни других участников дорожного движения.