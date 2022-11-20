Пермяков зовут восстанавливать Донбасс за деньги

Пермских плотников и дорожных рабочих приглашают поехать на работу в Донбасс для восстановления инфраструктурных объектов. Работодатель обещает, что работы будут проходить не в зоне боевых действий и пребывание на территории будет безопасным. Объявление размещено на сайте Avito.
«Требуются плотники и дорожники-специалисты. Вахтовый метод — 60 на 30 дней в Донбассе. Гарантированы своевременные выплаты. Зарплата — от 100 000 рублей», — указано в объявлении.
Претендентам обещают бесплатное проживание, питание, спецодежду и проезд от дома до объект и обратно. Авансы будут выдаваться два раза в месяц.
О том, что пермских штукатуров, слесарей, сварщиков, каменщиков, электромонтеров и разнорабочих позвали на восстановление Донбасса в город Донецк, URA.RU писало ранее. Рабочим обещали зарплату от 100 тысяч рублей. Водителям строительной техники обещали месячную зарплату в 170 тысяч рублей. И по 180 тысяч рублей готовы были выплачивать малярам, плиточникам и облицовщик.
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