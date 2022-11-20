20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Пермяков зовут восстанавливать Донбасс за деньги

Пермякам будут платить от 100 тысяч рублей за восстановление дорог в Донбассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, грейдер, урал, дорожные работы, строительство, м5, новая дорога, автомобильная дорога, ремонт дорог
Пермских дорожников зовут работать в Донбасс Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Пермских плотников и дорожных рабочих приглашают поехать на работу в Донбасс для восстановления инфраструктурных объектов. Работодатель обещает, что работы будут проходить не в зоне боевых действий и пребывание на территории будет безопасным. Объявление размещено на сайте Avito.

«Требуются плотники и дорожники-специалисты. Вахтовый метод — 60 на 30 дней в Донбассе. Гарантированы своевременные выплаты. Зарплата — от 100 000 рублей», — указано в объявлении.

Претендентам обещают бесплатное проживание, питание, спецодежду и проезд от дома до объект и обратно. Авансы будут выдаваться два раза в месяц.

О том, что пермских штукатуров, слесарей, сварщиков, каменщиков, электромонтеров и разнорабочих позвали на восстановление Донбасса в город Донецк, URA.RU писало ранее. Рабочим обещали зарплату от 100 тысяч рублей. Водителям строительной техники обещали месячную зарплату в 170 тысяч рублей. И по 180 тысяч рублей готовы были выплачивать малярам, плиточникам и облицовщик.

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Пермских плотников и дорожных рабочих приглашают поехать на работу в Донбасс для восстановления инфраструктурных объектов. Работодатель обещает, что работы будут проходить не в зоне боевых действий и пребывание на территории будет безопасным. Объявление размещено на сайте Avito. «Требуются плотники и дорожники-специалисты. Вахтовый метод — 60 на 30 дней в Донбассе. Гарантированы своевременные выплаты. Зарплата — от 100 000 рублей», — указано в объявлении. Претендентам обещают бесплатное проживание, питание, спецодежду и проезд от дома до объект и обратно. Авансы будут выдаваться два раза в месяц. О том, что пермских штукатуров, слесарей, сварщиков, каменщиков, электромонтеров и разнорабочих позвали на восстановление Донбасса в город Донецк, URA.RU писало ранее. Рабочим обещали зарплату от 100 тысяч рублей. Водителям строительной техники обещали месячную зарплату в 170 тысяч рублей. И по 180 тысяч рублей готовы были выплачивать малярам, плиточникам и облицовщик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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