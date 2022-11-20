Пермяков зовут восстанавливать Донбасс за деньги

Пермякам будут платить от 100 тысяч рублей за восстановление дорог в Донбассе

21 ноября 2022 в 02:53 Размер текста - 17 +

Пермских дорожников зовут работать в Донбасс Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Пермских плотников и дорожных рабочих приглашают поехать на работу в Донбасс для восстановления инфраструктурных объектов. Работодатель обещает, что работы будут проходить не в зоне боевых действий и пребывание на территории будет безопасным. Объявление размещено на сайте Avito. «Требуются плотники и дорожники-специалисты. Вахтовый метод — 60 на 30 дней в Донбассе. Гарантированы своевременные выплаты. Зарплата — от 100 000 рублей», — указано в объявлении. Претендентам обещают бесплатное проживание, питание, спецодежду и проезд от дома до объект и обратно. Авансы будут выдаваться два раза в месяц. О том, что пермских штукатуров, слесарей, сварщиков, каменщиков, электромонтеров и разнорабочих позвали на восстановление Донбасса в город Донецк, URA.RU писало ранее. Рабочим обещали зарплату от 100 тысяч рублей. Водителям строительной техники обещали месячную зарплату в 170 тысяч рублей. И по 180 тысяч рублей готовы были выплачивать малярам, плиточникам и облицовщик.

Пермских плотников и дорожных рабочих приглашают поехать на работу в Донбасс для восстановления инфраструктурных объектов. Работодатель обещает, что работы будут проходить не в зоне боевых действий и пребывание на территории будет безопасным. Объявление размещено на сайте Avito. «Требуются плотники и дорожники-специалисты. Вахтовый метод — 60 на 30 дней в Донбассе. Гарантированы своевременные выплаты. Зарплата — от 100 000 рублей», — указано в объявлении. Претендентам обещают бесплатное проживание, питание, спецодежду и проезд от дома до объект и обратно. Авансы будут выдаваться два раза в месяц. О том, что пермских штукатуров, слесарей, сварщиков, каменщиков, электромонтеров и разнорабочих позвали на восстановление Донбасса в город Донецк, URA.RU писало ранее. Рабочим обещали зарплату от 100 тысяч рублей. Водителям строительной техники обещали месячную зарплату в 170 тысяч рублей. И по 180 тысяч рублей готовы были выплачивать малярам, плиточникам и облицовщик.