Мобилизованные записали видеообращение к жителям Нижнего Тагила. Видео

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Мобилизованные обратились с благодарственными словами к тагильчанам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные тагильчане из учебного центра Екатеринбурга ответили благодарственными словами жителям за помощь. Военнослужащие записали видеообращение.

«От всего мобилизованного коллектива Нижнего Тагила, от всех братьев и сослуживцев глубокая благодарность и низкий поклон. Спасибо всем тем, кто принимал участие», — поблагодарили мужчины на видео от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Военнослужащие получили спальники, консервы, медикаменты и многое другое. Кроме того, в военную часть отправили письма поддержки защитникам родины от детей.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские волонтеры собрали тонны помощи землякам, участвующим в спецоперации. Для мобилизованных краснотурьинцев собрана отдельная посылка с медицинскими препаратами.

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Мобилизованные тагильчане из учебного центра Екатеринбурга ответили благодарственными словами жителям за помощь. Военнослужащие записали видеообращение. «От всего мобилизованного коллектива Нижнего Тагила, от всех братьев и сослуживцев глубокая благодарность и низкий поклон. Спасибо всем тем, кто принимал участие», — поблагодарили мужчины на видео от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Военнослужащие получили спальники, консервы, медикаменты и многое другое. Кроме того, в военную часть отправили письма поддержки защитникам родины от детей. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские волонтеры собрали тонны помощи землякам, участвующим в спецоперации. Для мобилизованных краснотурьинцев собрана отдельная посылка с медицинскими препаратами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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