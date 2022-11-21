Мобилизованные тагильчане из учебного центра Екатеринбурга ответили благодарственными словами жителям за помощь. Военнослужащие записали видеообращение.
«От всего мобилизованного коллектива Нижнего Тагила, от всех братьев и сослуживцев глубокая благодарность и низкий поклон. Спасибо всем тем, кто принимал участие», — поблагодарили мужчины на видео от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
Военнослужащие получили спальники, консервы, медикаменты и многое другое. Кроме того, в военную часть отправили письма поддержки защитникам родины от детей.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловские волонтеры собрали тонны помощи землякам, участвующим в спецоперации. Для мобилизованных краснотурьинцев собрана отдельная посылка с медицинскими препаратами.
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