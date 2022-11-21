Мобилизованные обратились с благодарственными словами к тагильчанам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные тагильчане из учебного центра Екатеринбурга ответили благодарственными словами жителям за помощь. Военнослужащие записали видеообращение.

«От всего мобилизованного коллектива Нижнего Тагила, от всех братьев и сослуживцев глубокая благодарность и низкий поклон. Спасибо всем тем, кто принимал участие», — поблагодарили мужчины на видео от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Военнослужащие получили спальники, консервы, медикаменты и многое другое. Кроме того, в военную часть отправили письма поддержки защитникам родины от детей.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские волонтеры собрали тонны помощи землякам, участвующим в спецоперации. Для мобилизованных краснотурьинцев собрана отдельная посылка с медицинскими препаратами.