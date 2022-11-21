Жительница Свердловской области сломала протез, поскользнувшись на тротуаре

22 ноября 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Причиной травмы стал обледенелый тротуар Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 79-летняя пенсионерка сломала титановый протез в колене, поскользнувшись на тротуаре возле поликлиники. Об этом сообщили в одной из соцсетей города. «Пожилая женщина поскользнулась на ледяном тротуаре у входа в поликлинику №4 в Нижнем Тагиле. В результате падения у пострадавшей, предположительно, сломался титановый протез, установленный в колене», — рассказали на странице «Вконтакте» Новости Нижнего Тагила Tagilcity.ru. Пенсионерку увезли на машине скорой помощи. Территория возле крыльца не была очищена от наледи. Корреспондент URA.RU направил запрос в поликлинику по данному происшествию, на момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало о грядущем похолодании в Свердловской области. Синоптики предупредили свердловчан о гололедице, изморози и небольшом снеге.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 79-летняя пенсионерка сломала титановый протез в колене, поскользнувшись на тротуаре возле поликлиники. Об этом сообщили в одной из соцсетей города. «Пожилая женщина поскользнулась на ледяном тротуаре у входа в поликлинику №4 в Нижнем Тагиле. В результате падения у пострадавшей, предположительно, сломался титановый протез, установленный в колене», — рассказали на странице «Вконтакте» Новости Нижнего Тагила Tagilcity.ru. Пенсионерку увезли на машине скорой помощи. Территория возле крыльца не была очищена от наледи. Корреспондент URA.RU направил запрос в поликлинику по данному происшествию, на момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало о грядущем похолодании в Свердловской области. Синоптики предупредили свердловчан о гололедице, изморози и небольшом снеге.