21 ноября 2022

Жительница Свердловской области сломала протез, поскользнувшись на тротуаре

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Гололед, ледяной дождь в Перми., гололед, Тротуары
Причиной травмы стал обледенелый тротуар Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 79-летняя пенсионерка сломала титановый протез в колене, поскользнувшись на тротуаре возле поликлиники. Об этом сообщили в одной из соцсетей города.

«Пожилая женщина поскользнулась на ледяном тротуаре у входа в поликлинику №4 в Нижнем Тагиле. В результате падения у пострадавшей, предположительно, сломался титановый протез, установленный в колене», — рассказали на странице «Вконтакте» Новости Нижнего Тагила Tagilcity.ru.

Пенсионерку увезли на машине скорой помощи. Территория возле крыльца не была очищена от наледи. Корреспондент URA.RU направил запрос в поликлинику по данному происшествию, на момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало о грядущем похолодании в Свердловской области. Синоптики предупредили свердловчан о гололедице, изморози и небольшом снеге.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 79-летняя пенсионерка сломала титановый протез в колене, поскользнувшись на тротуаре возле поликлиники. Об этом сообщили в одной из соцсетей города. «Пожилая женщина поскользнулась на ледяном тротуаре у входа в поликлинику №4 в Нижнем Тагиле. В результате падения у пострадавшей, предположительно, сломался титановый протез, установленный в колене», — рассказали на странице «Вконтакте» Новости Нижнего Тагила Tagilcity.ru. Пенсионерку увезли на машине скорой помощи. Территория возле крыльца не была очищена от наледи. Корреспондент URA.RU направил запрос в поликлинику по данному происшествию, на момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало о грядущем похолодании в Свердловской области. Синоптики предупредили свердловчан о гололедице, изморози и небольшом снеге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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