Жительница Свердловской области сломала протез, поскользнувшись на тротуаре

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 79-летняя пенсионерка сломала титановый протез в колене, поскользнувшись на тротуаре возле поликлиники. Об этом сообщили в одной из соцсетей города.
«Пожилая женщина поскользнулась на ледяном тротуаре у входа в поликлинику №4 в Нижнем Тагиле. В результате падения у пострадавшей, предположительно, сломался титановый протез, установленный в колене», — рассказали на странице «Вконтакте» Новости Нижнего Тагила Tagilcity.ru.
Пенсионерку увезли на машине скорой помощи. Территория возле крыльца не была очищена от наледи. Корреспондент URA.RU направил запрос в поликлинику по данному происшествию, на момент публикации ответ получен не был.
Ранее URA.RU сообщало о грядущем похолодании в Свердловской области. Синоптики предупредили свердловчан о гололедице, изморози и небольшом снеге.
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