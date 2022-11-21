В Ханты-Мансийске у ресторана подрались два полковника полиции. Видео

22 ноября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске подрались два полковника УМВД ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийске возле ресторана «Посейдон» начальник собственной безопасности УМВД ХМАО полковник Анатолий Будакин подрался с начальником организации тылового обеспечения окружного управления МВД полковником внутренней службы Михаилом Смольниковым. Драка произошла 11 ноября после того, как полицейские вышли из заведения на улицу. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «11 ноября несколько высокопоставленных полицейских в Ханты-Мансийске находились в ресторане. Возможно, что отмечали День полиции. Среди них были Будакин и Смольников. Они что-то не поделили и вышли на свежий воздух для того, чтобы выяснить отношения. После чего между ними произошла драка», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в августе 2018 года в сети появилось видео, на котором якобы пьяный Анатолий Будакин устроил драку с двумя мужчинами в гостинице «Олимпийская» в Ханты-Мансийске. Тогда происходящее также якобы снимал на телефон другой полковник полиции — начальник инспекции штаба УМВД по ХМАО Радик Валиев.

В Ханты-Мансийске возле ресторана «Посейдон» начальник собственной безопасности УМВД ХМАО полковник Анатолий Будакин подрался с начальником организации тылового обеспечения окружного управления МВД полковником внутренней службы Михаилом Смольниковым. Драка произошла 11 ноября после того, как полицейские вышли из заведения на улицу. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «11 ноября несколько высокопоставленных полицейских в Ханты-Мансийске находились в ресторане. Возможно, что отмечали День полиции. Среди них были Будакин и Смольников. Они что-то не поделили и вышли на свежий воздух для того, чтобы выяснить отношения. После чего между ними произошла драка», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в августе 2018 года в сети появилось видео, на котором якобы пьяный Анатолий Будакин устроил драку с двумя мужчинами в гостинице «Олимпийская» в Ханты-Мансийске. Тогда происходящее также якобы снимал на телефон другой полковник полиции — начальник инспекции штаба УМВД по ХМАО Радик Валиев.