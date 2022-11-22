Суд решил судьбу тюменского учителя, подозреваемого в растлении ученика

Учитель Омутинской средней школы был арестован в июне 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Омутинский районный суд продлил срок лечения в Областной клинической психиатрической больнице 66-летнему мужчине, обвиняемому в растлении ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что учитель Омутинской средней школы №2 был задержан по подозрению в совращении собственного ученика.

«Омутинский районный суд своим постановлением продлил Алексею Л., 1957 года рождения, нахождение на принудительном лечении в Областной клинической психиатрической больнице. Напомним, гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч.4 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Учитель Омутинской средней школы №2 был задержан по подозрению в растлении собственных учеников 21 июня 2022 года. Спустя несколько дней он был арестован. По некоторым данным, незадолго до этих событий, преподаватель Омутинской СОШ №2 возил детей в Тюмень на конкурс. Там мужчина якобы привез их в свою квартиру и открыто начал приставать. Вернувшись домой, ученики рассказали об этом родителям.

27 сентября Омутинский районный суд отправил указанного мужчину на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Поводом для этого послужили его собственные жалобы и врачебная экспертиза, которая выявила у него психическое расстройство, вызванное переживаниями из-за следственных действий.